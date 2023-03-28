В Рощино летом откроют большой ангар для обслуживания и ремонта самолетов

Posted Сегодня, 11:00
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Сейчас эти самолёты обслуживают на открытом воздухе. Ангар для самолётов начали строить в 2020 году.
«Вес арочной конструкции почти 2 500 тонн. Внутри не должно быть опор, чтобы легко перемещались самолёты. После открытия ангар сможет принять сразу два «Аэробуса» А321», - сообщается в видеосюжете «Тюменского времени».
Помещение находится в аэропорту Рощино.
Ранее «Наш город» сообщал, что со 2 июня открываются прямые авиарейсы Тюмень - Бодрум (Турция).