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В Рощино летом откроют большой ангар для обслуживания и ремонта самолетов

28 марта 2023, 11:00
Фото: 1MI

Ангар для обслуживания и ремонта самолетов появился в аэропорту Рощино

По данным видеосюжета «Тюменского времени», в областной столице заканчивается строительство ангара для техобслуживания самолётов авиакомпании «Ямал». Летом он начнёт работу.

Сейчас эти самолёты обслуживают на открытом воздухе. Ангар для самолётов начали строить в 2020 году.

«Вес арочной конструкции почти 2 500 тонн. Внутри не должно быть опор, чтобы легко перемещались самолёты. После открытия ангар сможет принять сразу два «Аэробуса» А321», - сообщается в видеосюжете «Тюменского времени».

Помещение находится в аэропорту Рощино.

Ранее «Наш город» сообщал, что со 2 июня открываются прямые авиарейсы Тюмень - Бодрум (Турция).

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