В период снеготаяния «Росводоканал Тюмень» работает в усиленном режиме

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
На насосных станциях водоотведения установлено резервное оборудование и изменен график обслуживания сороудерживающих комплексов. Кроме того, в марте-апреле происходят сезонные подвижки грунтов, что, в свою очередь может отразиться на подземных коммуникациях. Не выдерживая плотных «объятий» трубы ломаются. Больше всего этому подвержены чугунные трубы. Таковых в Тюмени осталось 6%, большая часть трубопроводов - 65% - из современных полимерных материалов, оставшиеся 29% - из стали.
«Как только мы получаем информацию о повреждении сетей, направляем аварийно-восстановительную бригаду. На месте специалисты локализуют утечку, определяют место и способ проведения восстановительных работ. Система водоснабжения в городе закольцована, поэтому нам часто удается проводить ремонты без отключения ресурса. Если все-таки без ограничения водоснабжения провести работы невозможно, то к домам временно отключенным от коммуникаций, направляем автоцистерну с чистой водой», - рассказал начальник цеха эксплуатации водопроводных сетей и повысительных насосных станций Владимир Шааб.
С целью профилактики весенней аварийности тюменский водоканал проводит планомерную работу по замене сетей. За последние 5лет в Тюмени построено и реконструировано 256 км водоводов и 110 км сетей водоотведения.
Для предупреждения технологических нарушений на сетях канализации проводится плановая телеинспекция основных городских коллекторов. Специалисты работают ночью - с 2 до 4 часов - когда город спит и объем сточных вод в сети минимален. В трубу заводится робот, оборудованный видеокамерой и различными датчиками. Вся информация выводится на экран монитора, инженер телеинспекции анализирует состояние трубы, составляет акт и, в случае необходимости, оперативно организуются ремонтные работы.
Специалисты водоканала ежегодно констатируют и тот факт, что весной нагрузка на систему бытовой канализации усиливается из-за попадания в колодцы большого объема талых вод.
«Несмотря на все предупреждения тюменцы по-прежнему открывают канализационные колодцы для отвода талых вод, что не только увеличивает нагрузку на сети водоотведения, но и приводит к засорам, ведь вместе с водой в систему поступает огромное количество мусора. Например, на станции, которая перекачивает стоки в районе улицы Полевой за сутки было собрано 25 мешков мусора, при этом обычно наши специалисты извлекают 2-3 мешка мусора в сутки», - рассказал начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения Роман Габрильян.