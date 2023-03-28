В период снеготаяния «Росводоканал Тюмень» работает в усиленном режиме

На насосных станциях водоотведения установлено резервное оборудование и изменен график обслуживания сороудерживающих комплексов. Кроме того, в марте-апреле происходят сезонные подвижки грунтов, что, в свою очередь может отразиться на подземных коммуникациях. Не выдерживая плотных «объятий» трубы ломаются. Больше всего этому подвержены чугунные трубы. Таковых в Тюмени осталось 6%, большая часть трубопроводов - 65% - из современных полимерных материалов, оставшиеся 29% - из стали.