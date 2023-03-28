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Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

В массовой аварии на тюменской Объездной пострадали два человека. Фото

28 марта 2023, 08:19
Фото: ГИБДД

На тюменской Объездной столкнулись шесть автомобилей. Есть пострадавшие

Шесть автомобилей столкнулись сегодня в Тюмени на объездной дороге в районе ТЭЦ — 2. Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, причиной массовой аварии стало нарушение правил дистанции.
Сюжет
Тюмень
Видео: ГИБДД

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека -  мужчины 1982 и 1984 года рождения. В настоящее время им оказывают необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.

По словам очевидцев, на участке автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский в районе пересечения с улицей Теплотехников в настоящее время движение затруднено — из-за аварии образовалась пробка.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на улице Газовиков столкнулись Mitsubishi и Honda. Пострадали два человека. Водитель Mitsubishi находился в состоянии алкогольного опяьнения.

#Валентина Бурнашева#Видео#Тюмень#Авария#ДТП#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#Дороги#ГИБДД#Тюменская область
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