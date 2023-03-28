В массовой аварии на тюменской Объездной пострадали два человека. Фото

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека - мужчины 1982 и 1984 года рождения. В настоящее время им оказывают необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства ДТП выясняются.
По словам очевидцев, на участке автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский в районе пересечения с улицей Теплотехников в настоящее время движение затруднено — из-за аварии образовалась пробка.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на улице Газовиков столкнулись Mitsubishi и Honda. Пострадали два человека. Водитель Mitsubishi находился в состоянии алкогольного опяьнения.