В массовой аварии на тюменской Объездной пострадали два человека. Фото

На тюменской Объездной столкнулись шесть автомобилей. Есть пострадавшие

Шесть автомобилей столкнулись сегодня в Тюмени на объездной дороге в районе ТЭЦ — 2. Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, причиной массовой аварии стало нарушение правил дистанции.

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