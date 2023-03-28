Умер кот долгожитель, улицу Ленина перекроют, фигуранты «Тюменского дела» в СИЗО

Возраст кота выяснял ветеринар, он сделал это изучив его зубы. Когда питомцу был 21 год он попал в книгу рекордов, как самый старый сиамский кот. Если животное доживает до 15 лет – это уже достижение. Остается надеяться, что кошачьи дети Дашуна тоже будут долгожителями.