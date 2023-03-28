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Умер кот долгожитель, улицу Ленина перекроют, фигуранты «Тюменского дела» в СИЗО

28 марта 2023, 19:30
Фото: 1MI

Улицу Ленина перекроют, фигуранты «Тюменского дела» в СИЗО, умер кот долгожитель

Тюменскому котику было 26 лет, в последнее время у него были проблемы с глазами и лапками. Но Дашун успел оставить богатое потомство.

26-летний тюменский кот Дашун из Книги рекордов России умер.

Возраст кота выяснял ветеринар, он сделал это изучив его зубы. Когда питомцу был 21 год он попал в книгу рекордов, как самый старый сиамский кот. Если животное доживает до 15 лет – это уже достижение. Остается надеяться, что кошачьи дети Дашуна тоже будут долгожителями.

«Оставить под стражей, следующий»: всех фигурантов «Тюменского дела» оставили в СИЗО.

Тюменский суд продлил срок заключения под стражей для всех фигурантов «Тюменского дела», Данил Чертыков, Никита Олейник, Юрий Незнамов, Роман Паклин, Дениз Айдын и Кирилл Брик. Они будут за решеткой до конца мая.

28 марта сроки продлили для Юрия, Дениза и Романа прошло на высоких скоростях. Все ходатайства их адвоката были отклонены.

«Такой скорый темп задавал судья», — сообщил «Нашему городу» адвокат Юрия.

В Тюмени участок дороги на улице Ленина будет закрыт весь апрель.

В областной столице до 30 апреля закроют улицу Ленина. По данным администрации города, здесь пройдет капитальный ремонт дороги. Для объезда лучше выбрать улицу Республики.

«С 1 по 30 апреля будет прекращено движение транспортных средств по ул. Ленина на участке от здания музея «Городская дума» (ул. Ленина, 2)», - сообщает администрация Тюмени.

На месяц будет организовано двухстороннее движение на улице Республики. Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки. Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице около 3 месяцев перекрыта улица Вербная. Тут проводится реконструкция сетей водоотведения.

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