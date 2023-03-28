Тюменцы из ЖК «Андерсон Парк» не могут добраться до города из-за луж и снега. Фото

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«Проблема с дорогой на выезде из ЖК на ул. Сергея Джанбровского. Машины проехать могут, а вот пешеходу там невозможно пройти», - отметила тюменка Оксана В.
Одна единственная тропинка, которая связывает жильцов ЖК с другими остановками, которые находятся в «Тюменской Слободе». Но местный застройщик засыпал всё снегом.
Ходить по этим дорогам сложно, их постепенно затапливает вода.
Ранее «Наш город» сообщал, что большие лужи возникли в районе третьего Заречного микрорайона.