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Тюменцы из ЖК «Андерсон Парк» не могут добраться до города из-за луж и снега. Фото

28 марта 2023, 12:00
Фото: Скрин "ЧС Тюмень"

Жители ЖК «Андерсон Парк» заблокированы. Пешеходы не могут добраться до Тюмени. Фото

Пешеходы не могут самостоятельно выбраться из ЖК «Андерсон Парк». Они живут недалеко от Тюмени в деревне Дударева на улице Сергея Джанбровского. По данным подписчицы паблика «ЧС Тюмень», дорога к единственной остановке покрыта льдом и затоплена.
«Проблема с дорогой на выезде из ЖК на ул. Сергея Джанбровского. Машины проехать могут, а вот пешеходу там невозможно пройти», - отметила тюменка Оксана В.

Одна единственная тропинка, которая связывает жильцов ЖК с другими остановками, которые находятся в «Тюменской Слободе». Но местный застройщик засыпал всё снегом.

Ходить по этим дорогам сложно, их постепенно затапливает вода.

Ранее «Наш город» сообщал, что большие лужи возникли в районе третьего Заречного микрорайона.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Жалобы#Дороги#Безопасность на дорогах#Водители#Погода#Погода в Тюмени#Александр Мязин
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