Тюменцы из ЖК «Андерсон Парк» не могут добраться до города из-за луж и снега. Фото

Жители ЖК «Андерсон Парк» заблокированы. Пешеходы не могут добраться до Тюмени. Фото

Пешеходы не могут самостоятельно выбраться из ЖК «Андерсон Парк». Они живут недалеко от Тюмени в деревне Дударева на улице Сергея Джанбровского. По данным подписчицы паблика «ЧС Тюмень», дорога к единственной остановке покрыта льдом и затоплена.