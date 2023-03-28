Тюменским омбудсменам будут платить премии за госнаграды

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:37
Updated Сегодня, 03:37
В документе указано, что для уполномоченного по правам предпринимателей Тюменской области, уволенного с должности после представления к госнаградами РФ или поощрениями президента России, ввести гарантию по выплате единовременного поощрения.
В случае его гибели (смерти) лица, посмертно единовременное поощрение выплачивается членам семьи. Выплата единовременного поощрения в таких случаях производится не позднее чем через один месяц со дня истечения шестимесячного срока.
Членами семьи, имеющими право на получение единовременного поощрения, считаются: супруга (супруг), родители, дети, лица, находившиеся на иждивении.
Аналогичную льготу тюменские власти планируют ввести и в отношении уполномоченного по правам человека в Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что аппарат губернатора разработал проект постановления о выплате единовременного денежного поощрения за получение госнаград уполномоченному по правам ребенка.