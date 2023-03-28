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Updated Сегодня, 03:37

Тюменским омбудсменам будут платить премии за госнаграды

28 марта 2023, 03:35
Фото: 1MI

В Тюмени бизнес-омбудсмену будут платить премии за госнаграды

Власти Тюменской области хотят ввести для уполномоченного по правам предпринимателей право на получение единовременного денежного поощрения за получение государственных наград. Соответствующий проект постановления разработан аппаратом губернатора Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

В документе указано, что для уполномоченного по правам предпринимателей Тюменской области, уволенного с должности после представления к госнаградами РФ или поощрениями президента России, ввести гарантию по выплате единовременного поощрения.

В случае его гибели (смерти) лица, посмертно единовременное поощрение выплачивается членам семьи. Выплата единовременного поощрения в таких случаях производится не позднее чем через один месяц со дня истечения шестимесячного срока.

Членами семьи, имеющими право на получение единовременного поощрения, считаются: супруга (супруг), родители, дети, лица, находившиеся на иждивении.

Аналогичную льготу тюменские власти планируют ввести и в отношении уполномоченного по правам человека в Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что аппарат губернатора разработал проект постановления о выплате единовременного денежного поощрения за получение госнаград уполномоченному по правам ребенка.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Выплаты#Государственные награды#Уполномоченный по правам ребенка#Уполномоченный по правам человека#Уполномоченный по защите прав предпринимателей#Тюмень#Тюменская область
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