Тюменец изнасиловал женщину на глазах её матери и настаивал на домашнем аресте

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
В ходе судебного заседания насильник и его адвокат настаивали на домашнем аресте, но потерпевшая требовала заключения жителя Омутиснкого района под стражу, поскольку теперь она опасается не только за себя, но и за свою пожилую мать, которая выступала свидетелем в суде.
Приговор, вынесенный Андрею, пока в законную силу не вступил, его могут обжаловать.
Ранее «Наш город» писал, что тюменец решил начать знакомство с понравившейся ему девушкой с насилия. Его приговорили к лишению свободы на 3,5 года.