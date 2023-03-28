Тюменец изнасиловал женщину на глазах её матери и настаивал на домашнем аресте

В ходе судебного заседания насильник и его адвокат настаивали на домашнем аресте, но потерпевшая требовала заключения жителя Омутиснкого района под стражу, поскольку теперь она опасается не только за себя, но и за свою пожилую мать, которая выступала свидетелем в суде.