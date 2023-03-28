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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Тюменец изнасиловал женщину на глазах её матери и настаивал на домашнем аресте

28 марта 2023, 15:07
Фото: 1MI

В Тюменской области мужчину отправили в СИЗО за изнасилование

Омутинский районный суд вынес приговор 53-летнему гражданину Андрею за изнасилование девушки, в соответствии с ч. 1 ст. 131 УК РФ: обвиняемый будет содержаться СИЗО до 25 мая текущего года. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.
Сюжет
Суд

В ходе судебного заседания насильник и его адвокат настаивали на домашнем аресте, но потерпевшая требовала заключения жителя Омутиснкого района под стражу, поскольку теперь она опасается не только за себя, но и за свою пожилую мать, которая выступала свидетелем в суде.

Приговор, вынесенный Андрею, пока в законную силу не вступил, его могут обжаловать.

Ранее «Наш город» писал, что тюменец решил начать знакомство с понравившейся ему девушкой с насилия. Его приговорили к лишению свободы на 3,5 года.

Мужчина применил насилие к девушке на улице Ямской в Тюмени
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#Елена Чебоксарова#Изнасилование#Суд#Приговор#Омутинский район#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Жалобы#Происшествия
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