Тюмень посетил Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
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Updated Сегодня, 05:09
В частности состоялся Совет по науке, где был утвержден общедопустимый улов рыб во всех рыбохозяйственных бассейнах России на 2024 год, а также заседание по реализации комплексной программы восстановления сиговых видом рыб в Обь-Иртышском рыбохозяйственном бассейне.
Завершился визит Ильи Шестакова встречей с коллективом тюменского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Сотрудникам учреждения были вручены почетные награды росрыболовства и Государственной Думы России, передает ВГТРК «Регион-Тюмень».
Ранее «Наш Город» писал, что тюменское отделение партии КПРФ планирует направить в правительство России обращение с просьбой разрешить в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока вылов рыбы жаберными сетями для удовлетворения личных нужд населения.