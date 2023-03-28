Тюмень посетил Руководитель Федерального агентства по рыболовству

В частности состоялся Совет по науке, где был утвержден общедопустимый улов рыб во всех рыбохозяйственных бассейнах России на 2024 год, а также заседание по реализации комплексной программы восстановления сиговых видом рыб в Обь-Иртышском рыбохозяйственном бассейне.