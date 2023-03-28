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Тюмень посетил Руководитель Федерального агентства по рыболовству

28 марта 2023, 05:07
Фото: 1MI

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков посетил Тюмень

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков с рабочим визитом посетил Тюмень. В правительстве региона он провел ряд совещаний.
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Тюмень

В частности состоялся Совет по науке, где был утвержден общедопустимый улов рыб во всех рыбохозяйственных бассейнах России на 2024 год, а также заседание по реализации комплексной программы восстановления сиговых видом рыб в Обь-Иртышском рыбохозяйственном бассейне.

Завершился визит Ильи Шестакова встречей с коллективом тюменского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Сотрудникам учреждения были вручены почетные награды росрыболовства и Государственной Думы России, передает ВГТРК «Регион-Тюмень».

Ранее «Наш Город» писал, что тюменское отделение партии КПРФ планирует направить в правительство России обращение с просьбой разрешить в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока вылов рыбы жаберными сетями для удовлетворения личных нужд населения.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Рыбоводство#Тюменцы#Разведение рыб#Тюмень#Тюменская область
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