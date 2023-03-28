Скончался самый старый кот России

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В последние дни своей жизни Дашун мало ходил, большую часть времени он спал.
«Думали, что взяли кошечку, называли Дашей, потому что не было явных признаков, отличающих кошку от кота, — говорит Эльвира. — А через полгода выяснилось, что у нас все-таки кот и он уже откликался на кличку Дашуня. Вот и переименовали в Дашуна», — так Эльвира рассказывала про необычное имя питомца журналистам Вслух.ру.
Возраст кота определял ветеринар, он сделал это изучив зубы кота. Когда питомцу был 21 год он попал в книгу рекордов, как самый старый сиамский кот. Он также был одним из самых известных котов России.
Ветеринары считают, что дожить до 15 лет коту — это уже хороший показатель. А такая длинная жизнь в 26 лет — настоящее достижение, которое, вероятнее всего, обусловлено хорошей генетикой и качественным уходом.
Остается надеяться, что кошачьи дети Дашуна тоже будут долгожителями и, может быть, пойдут по стопам отца и тоже попадут в книгу рекордов.
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