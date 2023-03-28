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Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Скончался самый старый кот России

28 марта 2023, 09:04
Фото: Вслух.ру

Самый старый кот из книги рекордов в России по кличке Дашун скончался в Тюмени

Котику было 26 лет, в последнее время у него были проблемы с глазами и лапками. Но Дашун успел оставить богатое потомство. Его хозяйка Эльвира Чаниева, являющаяся активисткой регионального отделения Народного фронта, раздала котят в добрые руки.
Сюжет
Тюмень

В последние дни своей жизни Дашун мало ходил, большую часть времени он спал.

«Думали, что взяли кошечку, называли Дашей, потому что не было явных признаков, отличающих кошку от кота, — говорит Эльвира. — А через полгода выяснилось, что у нас все-таки кот и он уже откликался на кличку Дашуня. Вот и переименовали в Дашуна», — так Эльвира рассказывала про необычное имя питомца журналистам Вслух.ру.

Возраст кота определял ветеринар, он сделал это изучив зубы кота. Когда питомцу был 21 год он попал в книгу рекордов, как самый старый сиамский кот. Он также был одним из самых известных котов России.

Ветеринары считают, что дожить до 15 лет коту — это уже хороший показатель. А такая длинная жизнь в 26 лет — настоящее достижение, которое, вероятнее всего, обусловлено хорошей генетикой и качественным уходом.

Остается надеяться, что кошачьи дети Дашуна тоже будут долгожителями и, может быть, пойдут по стопам отца и тоже попадут в книгу рекордов.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, как неравнодушные жители Тюмени спасли тонущего пса. Животное попало в полынью на реке Тура в районе ЖК «Правобережный». По словам очевидцев, в МЧС вызволять собаку отказались — животное в течение двух часов боролось за жизнь.

#Алиса Вернер#Кот#Самый старый кот России#Животные#Домашние животные#Редкие животные#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Тюмень#Тюменская область
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