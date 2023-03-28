Скончался самый старый кот России

Самый старый кот из книги рекордов в России по кличке Дашун скончался в Тюмени

Котику было 26 лет, в последнее время у него были проблемы с глазами и лапками. Но Дашун успел оставить богатое потомство. Его хозяйка Эльвира Чаниева, являющаяся активисткой регионального отделения Народного фронта, раздала котят в добрые руки.

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