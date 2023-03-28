РЖД составили встречное письмо на замечания Генпрокуратуры о нарушениях по БАМу

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
В связи с этим в холдинге «Российские железные дороги» составили встречное письмо, в котором изложили свою позицию.
В понедельник, 27 марта, представитель Генеральной прокуратуры России Екатерина Пересыпина сообщила, что первый этап реализации проекта по развитию БАМа - Транссиба не был реализован до конца, второй этап также идет с большим отставанием. Более того, заметила Пересыпина, было выявлено множество различных нарушений, передают РИА Новости.
На следующий день Белозеров выступил в Совете Федерации. Он уточнил, что постоянно контактирует с Генпрокуратурой и детально разбирает основные элементы, касающиеся каких-либо отступлений и нарушений, с ее руководством.
«Прокуратура — это орган, надзирающий за законодательством. И у них четко есть черное или белое, но вопрос черного или белого — это вопрос трактования. Но, насколько я понимаю, вчера была ссылка, в том числе на проверку Федерального казначейства, должна была быть. Я могу сказать, что мы активно дискутируем и с рядом позиций абсолютно не согласны», — подчеркнул он.
Решения о том, насколько эффективны и целесообразны меры в ходе возникающих вопросов, принимают именно РЖД как хозяйствующий субъект.
Свою позицию со ссылкой на законодательство Белозеров изложил во встречном письме, которое было направлено в Федеральное казначейство. В послание вошло порядка 700 листов.
Глава монополии отметил, что не берется никого убеждать в своей стопроцентной правоте. При этом он считает, что каждая ситуация требует всестороннего рассмотрения. Прокуратура не будет считать сданным объект, в котором не выполнены все требования. Но в число этих требований входит, к примеру, то, что на объекте должна быть засеяна трава и стоять шумозащитный экран. Значит, когда понадобится срочно перевезти груз в несколько миллионов тонн, компания должна отказать на основании того, что не успели засеять траву, иначе это будет считаться нарушением.
В заключение Олег Белозеров добавил, что компания “РЖД” находится в плотном контакте со всеми проверяющими структурами.