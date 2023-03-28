РЖД составили встречное письмо на замечания Генпрокуратуры о нарушениях по БАМу

Глава монополии отметил, что не берется никого убеждать в своей стопроцентной правоте. При этом он считает, что каждая ситуация требует всестороннего рассмотрения. Прокуратура не будет считать сданным объект, в котором не выполнены все требования. Но в число этих требований входит, к примеру, то, что на объекте должна быть засеяна трава и стоять шумозащитный экран. Значит, когда понадобится срочно перевезти груз в несколько миллионов тонн, компания должна отказать на основании того, что не успели засеять траву, иначе это будет считаться нарушением.