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РЖД составили встречное письмо на замечания Генпрокуратуры о нарушениях по БАМу

28 марта 2023, 17:45
Фото: 1MI
С некоторыми выводами о нарушениях при реализации проектов по развитию БАМа и Транссиба, которые озвучили Генпрокуратура и Федеральное казначейство, в РЖД не согласны. Об этом заявил генеральный директор компании Олег Белозеров.

В связи с этим в холдинге «‎Российские железные дороги»‎ составили встречное письмо, в котором изложили свою позицию.

В понедельник, 27 марта, представитель Генеральной прокуратуры России Екатерина Пересыпина сообщила, что первый этап реализации проекта по развитию БАМа - Транссиба не был  реализован до конца, второй этап также идет с большим отставанием. Более того, заметила Пересыпина, было выявлено множество различных нарушений, передают РИА Новости.

На следующий день Белозеров выступил в Совете Федерации. Он уточнил, что постоянно контактирует с Генпрокуратурой и детально разбирает основные элементы, касающиеся каких-либо отступлений и нарушений, с ее руководством.

«‎Прокуратура — это орган, надзирающий за законодательством. И у них четко есть черное или белое, но вопрос черного или белого — это вопрос трактования. Но, насколько я понимаю, вчера была ссылка, в том числе на проверку Федерального казначейства, должна была быть. Я могу сказать, что мы активно дискутируем и с рядом позиций абсолютно не согласны»‎, — подчеркнул он.

Решения о том, насколько эффективны и целесообразны меры в ходе возникающих вопросов, принимают именно РЖД как хозяйствующий субъект.

Свою позицию со ссылкой на законодательство Белозеров изложил во встречном письме, которое было направлено в Федеральное казначейство. В послание вошло порядка 700 листов.

Глава монополии отметил, что не берется никого убеждать в своей стопроцентной правоте. При этом он считает, что каждая ситуация требует всестороннего рассмотрения. Прокуратура не будет считать сданным объект, в котором не выполнены все требования. Но в число этих требований входит, к примеру, то, что на объекте должна быть засеяна трава и стоять шумозащитный экран. Значит, когда понадобится срочно перевезти груз в несколько миллионов тонн, компания должна отказать на основании того, что не успели засеять траву, иначе это будет считаться нарушением.

В заключение Олег Белозеров добавил, что компания “РЖД” находится в плотном контакте со всеми проверяющими структурами.

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