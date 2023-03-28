«Россети Тюмень» обновят электросети в Тюменском районе за 1,5 млрд рублей

Еще более значительный объем работ будет выполнен по инвестиционной программе, предполагающей обновление и возведение новых объектов электросетевого хозяйства.

В текущем году энергетики увеличат до 6,3 МВА (или в полтора раза) трансформаторную мощность подстанции «21Т Метелево», а также завершат разработку проектов по модернизации подстанций 110 кВ «Чикча» и «Молчаново». Суммарная трансформаторная мощность последних увеличится с 32,6 до 52 МВА. Эти объекты участвуют в энергоснабжении целого ряда населенных пунктов Тюменского района, в том числе Луговое, Мальково, Паренкино, Чикча, Каменка, Молчаново и других.