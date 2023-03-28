«Россети Тюмень» обновят электросети в Тюменском районе за 1,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Тюменский район в регионе занимает второе место по объему ввода жилой недвижимости. По информации властей, только за прошлый год здесь построено свыше 900 тысяч квадратных метров жилья. Для обеспечения надежного функционирования существующих энергообъектов энергетики в 2023 году выполнят ремонт более 80 км ЛЭП и 17 ТП. В целях снижения рисков технологических нарушений специалисты расчистят порядка 200 гектаров просек охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.
Еще более значительный объем работ будет выполнен по инвестиционной программе, предполагающей обновление и возведение новых объектов электросетевого хозяйства.
В текущем году энергетики увеличат до 6,3 МВА (или в полтора раза) трансформаторную мощность подстанции «21Т Метелево», а также завершат разработку проектов по модернизации подстанций 110 кВ «Чикча» и «Молчаново». Суммарная трансформаторная мощность последних увеличится с 32,6 до 52 МВА. Эти объекты участвуют в энергоснабжении целого ряда населенных пунктов Тюменского района, в том числе Луговое, Мальково, Паренкино, Чикча, Каменка, Молчаново и других.
Кроме того, благодаря усилиям «Россети Тюмень» по развитию распределительной сети, обеспечивающей электроэнергией бытовых потребителей, в столичном районе к концу 2023 года появится порядка 100 новых трансформаторных подстанций.
По словам заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности «Россети Тюмень» Елены Баклановой, развитие электросетевого комплекса сфокусировано на потребностях региона.
«Мы знаем, что в Тюменском районе на 2023 год определены 83 площадки для индивидуального жилищного строительства. Новые и модернизированные энергообъекты позволят покрыть растущие потребности жителей в электроэнергии, снизить нагрузку на уже имеющиеся центры питания и повысить надежность электроснабжения. С пониманием значимости энергоресурсов финансирование производственных программ по этой территории увеличено в 3,5 раза», – прокомментировала заместитель генерального директора.
Эксперт также отметила, что компания продолжит взаимодействие с органами власти по решению задач синхронного развития инфраструктуры.
«Острые вопросы на повестке – отсутствие коридоров под инженерные сети при отведении земель и несвоевременная, неполная подача застройщиками заявок на технологическое присоединение. Это сдерживающий фактор, который в значительной степени препятствует опережающему развитию территории и улучшению качества жизни. Мы продолжим консультации с органами власти по внедрению такого инструмента, как мастер-планы освоения территорий», – добавила Елена Бакланова.