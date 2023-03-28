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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Ректор Ставропольского СКФУ сообщил о запуске новой образовательной программы

28 марта 2023, 09:23
О запуске новой программы образования в сфере уличной культуры и спорта сообщили Северо-Кавказский федеральный университет и общероссийская общественная организация «Улицы России».

В честь ее запуска 28 марта состоялась пресс-конференция. На ней участники дали старт регистрации на программу повышения квалификации «Менеджмент уличных культур» на базе СКФУ, - сообщает newstracker.

На пресс-конференцию прибыли заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова и председатель общероссийской общественной организации «‎Улицы России», а также советник губернатора Ставропольского края по молодежной политике Валентин Работенко. Их поприветствовал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Он отметил, что СКФУ уже давно является центром сосредоточения талантливых и спортивных граждан. Тут развиваются тренды молодежной среды на Северном Кавказе. Данная программа поможет сформировать новый культурный код страны и вместе с тем популяризировать здоровый образ жизни и спорт.

Программа предоставляет возможность для выпускников университетов и колледжей получить и усовершенствовать навыки в социальном и бизнес-проектировании. Она поможет узнать о том, как эффективно управлять командой и привлекать ресурсы в сообщество. Также они первыми смогут получить удостоверения по повышению квалификации государственного образца в области уличной культуры и спорта.

Ключевая цель программы «Менеджмент уличных культур» - это обучение профессиональным навыкам в сфере менеджмента  уличных культур у тех, кто получил высшее образование или среднее специальное образование, либо у тех, кто только его получает.

В стране впервые официально запускают программу образования в индустрии уличной культуры. На сегодня это только повышение квалификации, но с помощью СКФУ в будущем это станет полноценным высшим образованием, отметил Работенко.

По завершении обучения студенты получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Программа проходит в формате онлайн- обучения, длительность которого составляет 108 академических часов. Курс разделен на три модуля: «Личность», «Общее» и «Профессиональное». Они содержат все лекции и практические работы, которые проходят с ведущими экспертами в области уличной культуры и спорта.

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