Ректор Ставропольского СКФУ сообщил о запуске новой образовательной программы

Программа предоставляет возможность для выпускников университетов и колледжей получить и усовершенствовать навыки в социальном и бизнес-проектировании. Она поможет узнать о том, как эффективно управлять командой и привлекать ресурсы в сообщество. Также они первыми смогут получить удостоверения по повышению квалификации государственного образца в области уличной культуры и спорта.