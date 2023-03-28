Реализация программы КРТ в Тюмени не состоится

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
«Для администрации города очень важно было услышать голоса всех причастных к этой территории: жителей, пользователей — собственников земельных участков, объектов недвижимости. Ещё на первой встрече мы говорили, что большинство, выраженное за или против, поможет нам принять решение о КРТ», — сообщил Дмитрий Иванов.
И добавил, что если в дальнейшем наниматели и собственники помещений многоквартирников, ИЖС, бизнеса, гаражей поменяют свою точку зрения, администрация города рассмотрит вновь вопрос о КРТ данной территории.
Как пояснили «Нашему Городу» в администрации Тюмени, встречи представителей власти с жителями территорий, попадающих под реновацию, законом, регулирующим реализацию механизма КРТ, не предусмотрены. Однако ранее глава администрации города Руслан Кухарук заявил, что все решения относительно КРТ будут приниматься только с согласия местных жителей.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале февраля жители Лесобазы направляли в администрацию Тюмени обращение с требованием отменить КРТ в границе улиц Судостроителей — Элеваторной — Сахалинской — Дамбовской. После этого по поручению Руслана Кухарука была проведена первая встреча с жителями домов, расположенными на данной территории.