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Posted Сегодня, 04:04

Published Сегодня, 04:04

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

Реализация программы КРТ в Тюмени не состоится

28 марта 2023, 04:04
Фото: Тюмень. Администрация города.

Тюменские власти отказались от сноса домов на Лесобазе из-за КРТ

Тюменские власти отказались от реализации программы КРТ в границе улиц Судостроителей — Элеваторной — Сахалинской — Дамбовской. Об этом сообщил накануне на встрече с жителям микрорайона директор департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрий Иванов.
Сюжет
Тюмень
«Для администрации города очень важно было услышать голоса всех причастных к этой территории: жителей, пользователей — собственников земельных участков, объектов недвижимости. Ещё на первой встрече мы говорили, что большинство, выраженное за или против, поможет нам принять решение о КРТ», — сообщил Дмитрий Иванов.

И добавил, что если в дальнейшем наниматели и собственники помещений многоквартирников, ИЖС, бизнеса, гаражей поменяют свою точку зрения, администрация города рассмотрит вновь вопрос о КРТ данной территории.

Как пояснили «Нашему Городу» в администрации Тюмени, встречи представителей власти с жителями территорий, попадающих под реновацию, законом, регулирующим реализацию механизма КРТ, не предусмотрены. Однако ранее глава администрации города Руслан Кухарук заявил, что все решения относительно КРТ будут приниматься только с согласия местных жителей.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале февраля жители Лесобазы направляли в администрацию Тюмени обращение с требованием отменить КРТ в границе улиц Судостроителей — Элеваторной — Сахалинской — Дамбовской. После этого по поручению Руслана Кухарука была проведена первая встреча с жителями домов, расположенными на данной территории.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Лесобаза#Снос домов#КРТ#Реновация#Администрация Тюмени#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область
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