Реализация программы КРТ в Тюмени не состоится

Как пояснили «Нашему Городу» в администрации Тюмени, встречи представителей власти с жителями территорий, попадающих под реновацию, законом, регулирующим реализацию механизма КРТ, не предусмотрены. Однако ранее глава администрации города Руслан Кухарук заявил, что все решения относительно КРТ будут приниматься только с согласия местных жителей.