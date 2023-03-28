Популярный препарат для лечения ангины исчезает из тюменских аптек. Скрин

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
При этом препарат в форме таблеткок ещё можно купить. Известно, что «Гексорала» производит фирма «Джонсон & Джонсон» (зарегистрирована в США), он достаточно разрекламирован на фармацевтическом рынке.
Ранее «Наш город» сообщал, что из тюменских аптек исчезает антибиотик, в составе которого имеется действующее вещество амоксициллин. Он полностью отсутствовал в «еАптека». В сети «Аптека от склада» на 17 февраля средство имелось в наличии только в трех точках.