Популярный препарат для лечения ангины исчезает из тюменских аптек. Скрин

Ранее «Наш город» сообщал, что из тюменских аптек исчезает антибиотик, в составе которого имеется действующее вещество амоксициллин. Он полностью отсутствовал в «еАптека». В сети «Аптека от склада» на 17 февраля средство имелось в наличии только в трех точках.