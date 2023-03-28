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Популярный препарат для лечения ангины исчезает из тюменских аптек. Скрин

28 марта 2023, 11:20
Фото: 1MI

В Тюмени из аптек исчезает популярный препарат для лечения ангины

В тюменских аптеках исчезает популярный препарат для лечения ангины и заболеваний полости рта. По данным сайта «Аптека.ру», нет в наличии «Гексорала» в форме спрея и раствора.
Фото: Скрин Аптека.ру

При этом препарат в форме таблеткок ещё можно купить. Известно, что «Гексорала» производит фирма «Джонсон & Джонсон» (зарегистрирована в США), он достаточно разрекламирован на фармацевтическом рынке.

Ранее «Наш город» сообщал, что из тюменских аптек исчезает антибиотик, в составе которого имеется действующее вещество амоксициллин. Он полностью отсутствовал в  «еАптека». В сети «Аптека от склада» на 17 февраля средство имелось в наличии только в трех точках.

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#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Работа#Экономика#Деньги#Аптеки#Жалобы#Александр Мязин
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