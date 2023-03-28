Пермская ЦБК анонсировала модернизацию производства гофротары

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
В настоящее время в ПЦБК модернизируют площадку, на которой изготавливают гофротару. В проект вложено 129 миллионов рублей. Он ориентирован на улучшение качества выпускаемой продукции и повышение разнообразия ее ассортимента, а также на улучшение общей производительности предприятия, сообщает properm.ru.
Благодаря появлению на производстве нового оборудования, в том числе и трех гофроагрегатов, в ПЦБК начали выпускать пяти-, трех- и двухслойный гофрокартон, применяемый при изготовлении упаковки.
В январе текущего года была введена в строй линия многоточечной склейки гофроящиков, на которой делают уникальную упаковку, предназначенную для индивидуальных заказов.
Из комментариев ведущего специалиста отдела клиентского сервиса ПЦБК Михаила Орехова следует, что технология многоточечной склейки сделала возможным выпуск ящиков со сложной конфигурацией. Их предназначение – обеспечивать сохранность товара в ходе транспортировки и заметно выделять продукцию на полках.
Руководство ПЦБК нацелено на существенное сокращение объема ручного труда. На производстве работает автоматический разделитель гофроящиков E-BREAK, а также внедрена система искрогашения от FireFly AB. Последняя предотвращает возникновение возгораний в трубопроводе.
«В этом году переходим на новую систему планирования и управления производством, запускаем машину для сшивки гофрокоробов проволокой, реализуем ряд мероприятий по повышению надежности оборудования и снижению технологического отхода», - заявил руководитель производства гофротары ПЦБК Андрей Третьяков.
Он акцентировал внимание на том, что увеличение мощностей предполагает запуск дополнительных производственных линий.
Штат ПЦБК насчитывает примерно 2,6 тысячи сотрудников. Статистика свидетельствует о том, что на этом предприятии изготавливают каждый двадцатый гофроящик в нашей стране.
В условиях нестабильности в отечественной экономике компания должна стать материком надежности и для своих сотрудников, и для клиентов, подытожил Третьяков.