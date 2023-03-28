Пермская ЦБК анонсировала модернизацию производства гофротары

В настоящее время в ПЦБК модернизируют площадку, на которой изготавливают гофротару. В проект вложено 129 миллионов рублей. Он ориентирован на улучшение качества выпускаемой продукции и повышение разнообразия ее ассортимента, а также на улучшение общей производительности предприятия, сообщает properm.ru.