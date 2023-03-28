«Оставить под стражей, следующий»: всех фигурантов «Тюменского дела» оставили в СИЗО

Сам Роман и два его адвоката многократно заявляли о том, что у Паклина имеются серьезные проблемы со здоровьем и ему необходим регулярный контроль врачей. Также у него имеется жилье, где он может находиться под домашним арестом. Однако меру пресечения оставили прежней — заключение в СИЗО.