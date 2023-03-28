nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:59

Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

«Оставить под стражей, следующий»: всех фигурантов «Тюменского дела» оставили в СИЗО

28 марта 2023, 06:59
Фото: nashgorod.ru
Фигуранты "Тюменского дела"

«Тюменское дело»: все фигуранты продолжат пребывание в СИЗО до конца мая

В Центральном районном суде продлили срок заключения под стражей для всех фигурантов «Тюменского дела», Данил Чертыков, Никита Олейник, Юрий Незнамов, Роман Паклин, Дениз Айдын и Кирилл Брик останутся в СИЗО до конца мая. Адвокаты обвиняемых убеждены в том, что эта процедура — лишь формальность.
Сюжет
Суд

Юрий Незнамов

Юрий Незнамов в Центральном районном суде Тюмени
Фото: nashgorod.ru

Сегодняшние заседания по продлению срока содержания под стражей для Юрия, Дениза и Романа прошло на высоких скоростях. Судья отказал защитнику Незнамова во всех заявленных ходатайствах.

«Такой скорый темп задавал судья. В ходе заседания мы заявляли ходатайства о приобщении документов к следственному материалу, но следователь принимал незаконные и необоснованные решения и отказывал нам. В связи с этим у суда не было возможности принять взвешенное решение», — рассказал «Нашему городу» адвокат Юрия.

Сам Юрий знал, что меру пресечения ему продлят и был к этому готов, он пробудет в заключении, как минимум, еще два месяца. Ранее Незнамов сообщал, что атмосфера в СИЗО давящая и она плохо сказывается на личности.

Дениз Айдын

Дениз Айдын в Центральном районном суде
Фото: nashgorod.ru

На заседание сегодня пригласили маму Дениза. Она заверила суд, что готова обеспечить его жильем. Вдобавок у Айдына имеется в собственности половина квартиры. Однако, по решению суда, мужчина так и останется — под стражей.

«Мне предлагали заключить досудебное соглашение. Говорили, что мне стоит дать признательные показания, были такие формулировки — „мы в любом случае докажем вину“. Обещали, естественно скостить срок, вплоть до того, что я чуть ли не завтра выйду. Косвенно запугивали, говорили, что будут проблемы в исправительном учреждении, если я буду, что называется „в несознанке““, — рассказал Дениз.

Объем процедур предварительного следствия, по словам одного из адвокатов Дениза уже выполнен, Айдын по месту жительства характеризуется исключительно положительно и имеет устойчивые социальные связи. Но и это не повлияло на решение судьи.

Роман Паклин

Сам Роман и два его адвоката многократно заявляли о том, что у Паклина имеются серьезные проблемы со здоровьем и ему необходим регулярный контроль врачей. Также у него имеется жилье, где он может находиться под домашним арестом. Однако меру пресечения оставили прежней — заключение в СИЗО.

«Со мной не проводят следственных мероприятий, меня не знакомят с экспертизами по делу», — сказал суду Юрий.

Он рассказал и о своем плохом самочувствии, по словам Паклина, травмы после пыток только-только зажили.

«Прокурор сказал, что у меня нет противопоказаний к содержанию в заключении, ноя хотел бы, чтобы этот человек 10-15 минут своей жизни прожил с моими глазами, чтобы он понял, как я себя чувствую и что происходит с моим здоровьем. У меня рука хотя бы немного после пыток восстановилась, уже могу держать легкие предметы», — рассказал Юра.

Данил Чертыков

Данил Чертыков в Центральном районном суде
Фото: nashgorod.ru

Чертыков женился — 14 февраля в СИЗО. Со своей нынешней женой он ранее жил вместе 7 лет. Брак может говорить о наличии устойчивых социальных связей у обвиняемого, однако это тоже не повлияло на решение судьи, который оставил Данила под стражей.

«Я очень скучаю по своей жене, хочу скорее вернуться домой. Признательные показания я давал под психическим и физическим давлением, причем в присутствии моего прошлого адвоката», — сообщил Данил.

Нынешний адвокат Чертыкова предоставил суду бумаги, согласно которым прошлый адвокат получил выговор за нарушения ходе защиты Данила. Позже это может сыграть значимую роль в рассмотрении дела.

Никита Олейник

Никита Олейник в Центральном районном суде
Фото: nashgorod.ru

Никита в скором времени тоже женится. Он и ранее хотел заключить брак со своей возлюбленной, однако неправильно заполнил форму из-за чего пришлось обращаться в ЗАГС повторно.

«На меня оказывалось психологическое и физическое давление — пытки. Меня мучили током 2 дня. Поэтому я и подписывал признательные показания. Сейчас, я полагаю, из-за того, что нашему делу дали огласку, давления не оказывается. Но мне предлагали заключить досудебное соглашение, обещали скостить половину срока, я отказался», — рассказал Олейник.

Его адвокат в суде заявил, что обвинения в сторону Брика и Айдына не имеют отношения к его подзащитному.

«Это то же самое, если у моего какого-то близкого друга найдут взрывчатое вещество и мне будут вменять, что я с ним вместе пытался что-то взорвать и тому подобное. Это настолько бредовое обвинение, люди совершенно не виноваты», — сказал адвокат.

Никиту также оставили под стражей до конца мая.

Кирилл Брик

Заседание по делу тюменца Брика прошло в пятницу, 24 марта. Известно, что Кирилл также останется под стражей. Он не выходит на связь с адвокатом, близкими и родственниками.

Другие фигуранты дела допускают, что Брик мог подписать досудебное соглашение со следствием. Обвиняемые также предполагают, что сделать он это мог под давлением.

#Алиса Вернер#Тюменское дело#Уголовное дело#Суд#Центральный районный суд#Терроризм#Роман Паклин#Дениз Айдын#Юрий Незнамов#Никита Олейник#Кирилл Брик#Даниил Чертыков#Адвокаты#Пытки#Давление#Тюмень#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Происшествия
Подпишитесь
От автомобилей до смартфонов. Власти Казахстана закрывают «серый импорт» в Россию.
Вчера, 13:43
Боец ЧВК «Вагнер» из Ялуторовска погиб в Артемовске
Вчера, 07:29
В Тюмени на улице Самарцева из окна дома выпала женщина
Вчера, 03:25
«Высокие отношения»: на парковке тюменец избил женщину за испроченную машину
Вчера, 01:29
Тюменские дети чуть не убили камнем женщину с младенцем в коляске
Вчера, 01:33