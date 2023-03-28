«Оставить под стражей, следующий»: всех фигурантов «Тюменского дела» оставили в СИЗО

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Сегодняшние заседания по продлению срока содержания под стражей для Юрия, Дениза и Романа прошло на высоких скоростях. Судья отказал защитнику Незнамова во всех заявленных ходатайствах.
«Такой скорый темп задавал судья. В ходе заседания мы заявляли ходатайства о приобщении документов к следственному материалу, но следователь принимал незаконные и необоснованные решения и отказывал нам. В связи с этим у суда не было возможности принять взвешенное решение», — рассказал «Нашему городу» адвокат Юрия.
Сам Юрий знал, что меру пресечения ему продлят и был к этому готов, он пробудет в заключении, как минимум, еще два месяца. Ранее Незнамов сообщал, что атмосфера в СИЗО давящая и она плохо сказывается на личности.
На заседание сегодня пригласили маму Дениза. Она заверила суд, что готова обеспечить его жильем. Вдобавок у Айдына имеется в собственности половина квартиры. Однако, по решению суда, мужчина так и останется — под стражей.
«Мне предлагали заключить досудебное соглашение. Говорили, что мне стоит дать признательные показания, были такие формулировки — „мы в любом случае докажем вину“. Обещали, естественно скостить срок, вплоть до того, что я чуть ли не завтра выйду. Косвенно запугивали, говорили, что будут проблемы в исправительном учреждении, если я буду, что называется „в несознанке““, — рассказал Дениз.
Объем процедур предварительного следствия, по словам одного из адвокатов Дениза уже выполнен, Айдын по месту жительства характеризуется исключительно положительно и имеет устойчивые социальные связи. Но и это не повлияло на решение судьи.
Сам Роман и два его адвоката многократно заявляли о том, что у Паклина имеются серьезные проблемы со здоровьем и ему необходим регулярный контроль врачей. Также у него имеется жилье, где он может находиться под домашним арестом. Однако меру пресечения оставили прежней — заключение в СИЗО.
«Со мной не проводят следственных мероприятий, меня не знакомят с экспертизами по делу», — сказал суду Юрий.
Он рассказал и о своем плохом самочувствии, по словам Паклина, травмы после пыток только-только зажили.
«Прокурор сказал, что у меня нет противопоказаний к содержанию в заключении, ноя хотел бы, чтобы этот человек 10-15 минут своей жизни прожил с моими глазами, чтобы он понял, как я себя чувствую и что происходит с моим здоровьем. У меня рука хотя бы немного после пыток восстановилась, уже могу держать легкие предметы», — рассказал Юра.
Чертыков женился — 14 февраля в СИЗО. Со своей нынешней женой он ранее жил вместе 7 лет. Брак может говорить о наличии устойчивых социальных связей у обвиняемого, однако это тоже не повлияло на решение судьи, который оставил Данила под стражей.
«Я очень скучаю по своей жене, хочу скорее вернуться домой. Признательные показания я давал под психическим и физическим давлением, причем в присутствии моего прошлого адвоката», — сообщил Данил.
Нынешний адвокат Чертыкова предоставил суду бумаги, согласно которым прошлый адвокат получил выговор за нарушения ходе защиты Данила. Позже это может сыграть значимую роль в рассмотрении дела.
Никита в скором времени тоже женится. Он и ранее хотел заключить брак со своей возлюбленной, однако неправильно заполнил форму из-за чего пришлось обращаться в ЗАГС повторно.
«На меня оказывалось психологическое и физическое давление — пытки. Меня мучили током 2 дня. Поэтому я и подписывал признательные показания. Сейчас, я полагаю, из-за того, что нашему делу дали огласку, давления не оказывается. Но мне предлагали заключить досудебное соглашение, обещали скостить половину срока, я отказался», — рассказал Олейник.
Его адвокат в суде заявил, что обвинения в сторону Брика и Айдына не имеют отношения к его подзащитному.
«Это то же самое, если у моего какого-то близкого друга найдут взрывчатое вещество и мне будут вменять, что я с ним вместе пытался что-то взорвать и тому подобное. Это настолько бредовое обвинение, люди совершенно не виноваты», — сказал адвокат.
Никиту также оставили под стражей до конца мая.
Заседание по делу тюменца Брика прошло в пятницу, 24 марта. Известно, что Кирилл также останется под стражей. Он не выходит на связь с адвокатом, близкими и родственниками.
Другие фигуранты дела допускают, что Брик мог подписать досудебное соглашение со следствием. Обвиняемые также предполагают, что сделать он это мог под давлением.