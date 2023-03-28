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Published Сегодня, 17:07

Modified Сегодня, 18:41

Updated Сегодня, 18:41

«Не покупайте, запах жёсткий»: тюменцы напуганы рыбой, которой торгуют на рынках

28 марта 2023, 17:07
Фото: 1MI

Тюменцы сообщают, что в районе Червишевского тракта могут продавать плохую рыбу

В паблике «ЧС Тюмень» местный житель пожаловался на ужасный запах рыбы, которой торгуют на рынке в районе Червишевского тракта, расположившегося по улице Молодёжной напротив здания Сбербанка.
Сюжет
Рыба
«На улице +10 градусов, торгуют рыбой на Червишевском. Не покупайте, запах жёсткий стоит. Роспотребнадзор, где вы где?» — возмутился автор поста.

Одна из горожанок ответила, что на Войновке происходит то же самое.

«Непонятные людишки, без сертификатов, в антисанитарии продают речную опестархозную рыбу», — написали в комментариях.

Между тем многие тюменцы не разделили негодование автора поста и рассказали, что испроченную рыбу можно купить не только на уличных рынках, но и в магазинах торговых центров.

В горадминистрации попросили уточнить адреса, где продают такую продукцию.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени изъяли 183 кг рыбы в местах несанкционированной торговли, которую обнаружили по улицам Червишевский тракт, Республики, Пермякова, Олимпийской и Моторостроителей.

В Тюмени около ТРЦ «Галерея Вояж» ликвидировали места несанкционированной торговли
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#Елена Чебоксарова#Рыба#Несанкционированная торговля#Рынок#Червишевский тракт#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Жалобы
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