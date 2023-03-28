«Не покупайте, запах жёсткий»: тюменцы напуганы рыбой, которой торгуют на рынках

Posted Сегодня, 17:07
Published Сегодня, 17:07
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
«На улице +10 градусов, торгуют рыбой на Червишевском. Не покупайте, запах жёсткий стоит. Роспотребнадзор, где вы где?» — возмутился автор поста.
Одна из горожанок ответила, что на Войновке происходит то же самое.
«Непонятные людишки, без сертификатов, в антисанитарии продают речную опестархозную рыбу», — написали в комментариях.
Между тем многие тюменцы не разделили негодование автора поста и рассказали, что испроченную рыбу можно купить не только на уличных рынках, но и в магазинах торговых центров.
В горадминистрации попросили уточнить адреса, где продают такую продукцию.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени изъяли 183 кг рыбы в местах несанкционированной торговли, которую обнаружили по улицам Червишевский тракт, Республики, Пермякова, Олимпийской и Моторостроителей.