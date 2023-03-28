На новом пешеходном бульваре — разгул пьянства и дебоширства

Posted Сегодня, 02:12
Published Сегодня, 02:12
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Updated Сегодня, 02:36
«На улице важного культурного и исторического значения для Тюмени до утра бесчинствуют толпы пьяных людей, напивающихся в рюмочной. Жители ближайших домов просто уже забыли, что такое сон, в домах много пенсионеров и детей. Никто меры не принимает!!! Полиция ничего сделать не может», — возмутился анонимный тюменец.
Некоторые подписчики посоветовали автору поста терпеть, так как гуляния в центре города всегда были и будут, а некоторые также выразили недовольство.
«Просто не представляю, какой ад для жильцов там будет летом… Сделали красиво, но не учли быдляческую специфику некоторых „отдыхающих“», — написала горожанка.
Ранее «Наш город» сообщал, что четверо молодых людей сломали скамейку на пешеходном бульваре.