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Published Сегодня, 02:12

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Updated Сегодня, 02:36

На новом пешеходном бульваре — разгул пьянства и дебоширства

28 марта 2023, 02:12
Фото: 1MI

Жители Тюмени жалуются на шум и толпы пьяных людей на улице Дзержинского

В паблике «ЧС Тюмень» подписчики пожаловались, что из-за шума и выпивших горожан на улице Дзержинского жители ближайших многоквартирных домов не высыпаются.
«На улице важного культурного и исторического значения для Тюмени до утра бесчинствуют толпы пьяных людей, напивающихся в рюмочной. Жители ближайших домов просто уже забыли, что такое сон, в домах много пенсионеров и детей. Никто меры не принимает!!! Полиция ничего сделать не может», — возмутился анонимный тюменец.

Некоторые подписчики посоветовали автору поста терпеть, так как гуляния в центре города всегда были и будут, а некоторые также выразили недовольство.

«Просто не представляю, какой ад для жильцов там будет летом… Сделали красиво, но не учли быдляческую специфику некоторых „отдыхающих“», — написала горожанка.

Ранее «Наш город» сообщал, что четверо молодых людей сломали скамейку на пешеходном бульваре.

В Тюмени вандалы начали разрушать скамейки на пешеходной улице Дзержинского. Фото
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#Елена Чебоксарова#Общество#Тюменцы#Жалобы#Дзержинского#Пешеходный бульвар#Пьянство
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