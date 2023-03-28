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Published Сегодня, 01:05

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Updated Сегодня, 01:23

«Мощные хлопки, пожар и взрывы»: в районе Монастыря вспыхнул грузовик

28 марта 2023, 01:05
Фото: 1MI

В Тюменской области загорелась грузовая «Газель»

Вчера в поселке Прииртышский Тобольского района вспыхнула «Газель». Информация об этом появилась в паблике «Главные новости Тобольска».

Инцидент произошёл в районе Монастыря. Очевидец сообщил, что в кузове автомобиля загорелась коробка при подъеме в гору: пламя было очень сильным.

«Водитель остановился только после хлопка», — рассказали местные жители.

По предварительным данным, груз сгорел. К счастью, никто не погиб, грузовик тоже не слишком пострадал.

Ранее «Наш город» писал, что за минувшую неделю в Тюменской области произошло 36 пожаров, 9 человек спасли.

Тюменские пожарные спасли девять человек от огня
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#Елена Чебоксарова#Пожар#Нарушение пожарной безопасности#Автомобилисты#Происшествия#Безопасность на дорогах#Водители#Общество#Новости тюмени
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