«Мощные хлопки, пожар и взрывы»: в районе Монастыря вспыхнул грузовик

Posted Сегодня, 01:05
Published Сегодня, 01:05
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Инцидент произошёл в районе Монастыря. Очевидец сообщил, что в кузове автомобиля загорелась коробка при подъеме в гору: пламя было очень сильным.
«Водитель остановился только после хлопка», — рассказали местные жители.
По предварительным данным, груз сгорел. К счастью, никто не погиб, грузовик тоже не слишком пострадал.
Ранее «Наш город» писал, что за минувшую неделю в Тюменской области произошло 36 пожаров, 9 человек спасли.