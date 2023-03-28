Метеорологи объявили штормовое предупреждение на юге Тюменской области

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
Местами вероятны осадки в виде снега с дождем, гололедные явления, юго-западный ветер от 7 до 12 метров в секунду, порывами до 15-19 м/с.
В среду, 29 марта, погода лучше не станет, но потеплеет до -2 +3. На территории региона ожидаются мокрый снег и северо-западный ветер 7-12 метров секунду с порывами до 19 м/с.
Между тем, в МЧС штормовое предупреждении на территории Тюменской области пока не объявляют.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с рабочим визитом находится министр МЧС России Александр Куренков. Он планирует обсудить с главой региона вопрос межведомственного взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций.