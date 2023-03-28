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Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

Метеорологи объявили штормовое предупреждение на юге Тюменской области

28 марта 2023, 08:47
Фото: 1MI

На Тюменскую область обрушится штормовой ветер

На юг Тюменской области сегодня вечером обрушится непогода. По данным ФГБУ Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночные часы в регионе ожидается понижение температуры воздуха до -3 -8.
Сюжет
Тюмень

Местами вероятны осадки в виде снега с дождем, гололедные явления, юго-западный ветер от 7 до 12 метров в секунду, порывами до 15-19 м/с.

В среду, 29 марта, погода лучше не станет, но потеплеет до -2 +3. На территории региона ожидаются мокрый снег и северо-западный ветер 7-12 метров секунду с порывами до 19 м/с.

Между тем, в МЧС штормовое предупреждении на территории Тюменской области пока не объявляют.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с рабочим визитом находится министр МЧС России Александр Куренков. Он планирует обсудить с главой региона вопрос межведомственного взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Штормовое предупреждение#МЧС#Тюмень#Тюменская область
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