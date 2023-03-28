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Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Лечиться стало дороже: в Тюмени выросли цены на лекарства

28 марта 2023, 06:52
Фото: 1MI

В Тюмени подорожали лекарства

В Тюмени в феврале стоимость лекарственных препаратов увеличилась в среднем на 1,6%. Однако в целом цены на непродовольственные товары снизились на 1,8%. Такие данные предоставил Тюменьстат.
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Тюмень

По данным ведомства, более чем на 12% подешевели трикотажные изделия, на 8,5% — одежда и обувь, на 4,3% — электротовары и бытовая техника. Также более чем на 1% стали стоить меньше чистящие средства, строительные материалы.

Продукты питания в феврале продемонстрировали рост. Существенно увеличились цены на овощи и фрукты — до 19,5%, мясо, колбасы, рыба, хлеб подорожали от 1,6% до 3,8%. В тоже время подешевели крупы, сахар, макаронные изделия, куриные яйца — от 1,6% до 6,2%. Повышение цен на алкогольные напитки составило менее 1%.

Что касается сферы услуг, то на 11,6% выросла стоимость туристических услуг, на 5,5% — медицинских, на 3,5% — юридических.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последнюю неделю существенно выросли цены на помидоры, колбасные изделия и сливочное масло.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Цены#Рост цен#Лекарства#Продукты#Услуги#Тюмень#Тюменская область
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