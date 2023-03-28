Лечиться стало дороже: в Тюмени выросли цены на лекарства

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
По данным ведомства, более чем на 12% подешевели трикотажные изделия, на 8,5% — одежда и обувь, на 4,3% — электротовары и бытовая техника. Также более чем на 1% стали стоить меньше чистящие средства, строительные материалы.
Продукты питания в феврале продемонстрировали рост. Существенно увеличились цены на овощи и фрукты — до 19,5%, мясо, колбасы, рыба, хлеб подорожали от 1,6% до 3,8%. В тоже время подешевели крупы, сахар, макаронные изделия, куриные яйца — от 1,6% до 6,2%. Повышение цен на алкогольные напитки составило менее 1%.
Что касается сферы услуг, то на 11,6% выросла стоимость туристических услуг, на 5,5% — медицинских, на 3,5% — юридических.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последнюю неделю существенно выросли цены на помидоры, колбасные изделия и сливочное масло.