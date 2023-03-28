Конфликт между акционерами РУСАЛа выходит на новый уровень

Posted Сегодня, 20:07
Published Сегодня, 20:07
Modified Сегодня, 20:07
Updated Сегодня, 20:07
Ему было в этом отказано.
То есть, по сути, глава РУСАЛа Олег Дерипаска отказал второму акционеру компании — Виктору Вексельбергу в предоставлении важной корпоративной информации, пишут «Новые известия».
Акционер РУСАЛа Вексельберг хотел получить доступ к сделке с американской компанией Braidy Industries, которая была заключена в 2019 году. Кроме того, Sual интересует документация, касающаяся покупки миноритарного пакета акций «РусГидро». РУСАЛ приобрел ценные бумаги компании в 2021 году и позднее увеличил пакет акций «РусГидро» до 9%. Эта сделка обошлась алюминиевому гиганту в 454 миллиона долларов.
Незадолго до запланированного собрания инвестиционная компания Sual Partners предложила En+ — мажоритарному акционеру алюминиевой компании проголосовать за предоставление доступа к материалам о потенциально убыточных, по оценкам Sual, сделках РУСАЛа. Мажоритарный акционер РУСАЛа принял решение отказать компании Sual Partners в ее просьбе.
«Заявления совета директоров компании о предполагаемом голосовании EN+ до рассылки материалов к собранию акционеров РУСАЛа вызывают недоумение как с точки зрения мотивации совета директоров и соответствия этих заявлений полномочиям, имеющимся у членов совета директоров, так и с точки зрения позиции мажоритарного акционера компании», — прокомментировали в Sual отказ мажоритарного акционера.
Конфликт олигархов на этом вряд ли будет исчерпан, так как Sual продолжает настаивать на том, что эти сделки, вероятнее всего, нанесли РУСАЛу ущерб, размер которого исчисляется десятками миллионов долларов.
Конфликт с Sual Partners разгорелся из-за сомнительных, по мнению Sual, контрактов РУСАЛа с американскими компаниями. Усугубил ситуацию тот факт, что суть этих сделок Дерипаска раскрывать перед миноритариями наотрез отказывается. И это далеко не первое громкое событие с участием олигарха, связанное с заграницей, отмечают в СМИ.
РУСАЛ как один из акционеров компании «Норильский никель» (доля 26%) уже много лет находится в открытом конфликте с Владимиром Потаниным (ему принадлежит 36% акций) из-за размера дивидендов.
На протяжении всего этого многолетнего конфликта с Потаниным в РУСАЛе обвиняют «Норильский никель» в нарушении их прав как миноритариев.