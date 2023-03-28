Конфликт между акционерами РУСАЛа выходит на новый уровень

Конфликт с Sual Partners разгорелся из-за сомнительных, по мнению Sual, контрактов РУСАЛа с американскими компаниями. Усугубил ситуацию тот факт, что суть этих сделок Дерипаска раскрывать перед миноритариями наотрез отказывается. И это далеко не первое громкое событие с участием олигарха, связанное с заграницей, отмечают в СМИ.