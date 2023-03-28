Как записать ребенка в первый класс: тюменские власти назвали три способа

В Тюмени детей зачислят в первый класс первого апреля

Осенью этого года в нашем регионе станут первоклассниками около 26 тысяч маленьких тюменцев: с первого апреля до июня стартует первый этап приёмной кампании для детей, которые впервые собираются в школу. Второй этап будет чуть позже. Об этом сообщили в инфоцентре правительства региона.

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