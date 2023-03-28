Как записать ребенка в первый класс: тюменские власти назвали три способа

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Первый этап проходит для маленьких школьников, которые прикреплены по месту жительства к ближайшему образовательному учреждению или имеют первоочередное право на зачисление.
С 6 июня до 5 сентября стартует второй этап, когда родители смогут подать заявление на зачисление ребенка в первый класс не по месту прописки.
Подать заявление можно тремя способами: личный визит, запись через «Госуслуги» или через почту.
Родители должны отправить копию паспорта отца или матери, свидетельство о рождении ребёнка, документ о прописке, а также, документ подтверждающий право на льготы при их наличии.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские родители могут задать вопросы специалистам Департамента образования, касающиеся приёма детей в школы.