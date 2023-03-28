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Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:53

Updated Сегодня, 14:53

Как записать ребенка в первый класс: тюменские власти назвали три способа

28 марта 2023, 14:31
Фото: 1MI

В Тюмени детей зачислят в первый класс первого апреля

Осенью этого года в нашем регионе станут первоклассниками около 26 тысяч маленьких тюменцев: с первого апреля до июня стартует первый этап приёмной кампании для детей, которые впервые собираются в школу. Второй этап будет чуть позже. Об этом сообщили в инфоцентре правительства региона.
Сюжет
Дети

Первый этап проходит для маленьких школьников, которые прикреплены по месту жительства к ближайшему образовательному учреждению или имеют первоочередное право на зачисление.

С 6 июня до 5 сентября стартует второй этап, когда родители смогут подать заявление на зачисление ребенка в первый класс не по месту прописки.

Подать заявление можно тремя способами: личный визит, запись через «Госуслуги» или через почту.

Родители должны отправить копию паспорта отца или матери, свидетельство о рождении ребёнка, документ о прописке, а также, документ подтверждающий право на льготы при их наличии.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские родители могут задать вопросы специалистам Департамента образования, касающиеся приёма детей в школы.

 

с 27 марта будет работать линия по вопросом устройства детей в школы города
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#Елена Чебоксарова#Школа#Дети#Ученики#Первоклассники#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Образование
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