Эксперты: Запрет на продажу безрецептурных лекарств снизит информированность граждан

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Приведет ли новая инициатива к сокращению безответственного употребления лекарств или, наоборот, к тому, что пациенты будут лишены необходимых знаний о своем здоровье, попытались выяснить «Известия». Корреспонденты издания задали эти вопросы экспертам.
Главный аргумент, который приводят авторы проекта, — широкая реклама безрецептурных лекарств побуждает пациентов заниматься самолечением.
И эта ситуация очень волнует медиков.
Антон Наумов, доктор медицинских наук и сопредседатель Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков, подтвердил, что доля таких пациентов очень велика — она может достигать 75–80%.
Однако специалист отметил, что иногда пациент должен иметь возможность помочь себе самостоятельно. В частности, это касается тех, кто страдает такими заболеваниями, как астма или диабет.
Наумов пояснил, что под ответственным самолечением подразумевается не отказ от профессиональной медицинской помощи, а возможность получения первичных знаний и навыков, которые помогут самостоятельно заботиться о своем здоровье. Это приведет и к снижению избыточной зависимости пациента от системы здравоохранения.
С тем, что политика запретов, тем более в такой сложной сфере, как медицина, не работает, согласен и депутат Государственной думы VI созыва Александр Тарнавский.
«В России крайне важно внедрять основные принципы ответственного самолечения путем повышения медицинской грамотности населения, заменяя безответственный подход к здоровью на эффективный самоконтроль и информированный выбор», — считает он.
Специалист подчеркнул, что недостаток информации о лекарственных средствах может привести к увеличению нагрузки на систему здравоохранения.
«Регуляторика настроена хорошо, контроль осуществляется многоступенчато, и случаев недобросовестной рекламы сейчас практически не выявляется», — подчеркивает юрист Мария Борзова, эксперт Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза.
По мнению экспертов, гораздо более грамотным, чем введение запретов, подходом к данной проблеме является расширение набора инструментов взаимодействия с населением. Если удастся в законе о рекламе разделить понятия информирования и рекламы, это поможет повысить уровень общественного здравоохранения за счет ответственного самолечения потребителей.
Очевидно, что подобные меры можно корректно оценить и реализовать только в продуктивном диалоге между бизнесом и государством. Эксперты убеждены, что чем глубже будет этот диалог, тем скорее все заинтересованные стороны смогут отыскать оптимальные решения.