Эксперты: Запрет на продажу безрецептурных лекарств снизит информированность граждан

Очевидно, что подобные меры можно корректно оценить и реализовать только в продуктивном диалоге между бизнесом и государством. Эксперты убеждены, что чем глубже будет этот диалог, тем скорее все заинтересованные стороны смогут отыскать оптимальные решения.