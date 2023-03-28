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Эксперты: Запрет на продажу безрецептурных лекарств снизит информированность граждан

28 марта 2023, 12:37
Фото: 1MI
В Государственную думу был повторно внесен законопроект о запрете в теле- и радиоэфирах рекламы безрецептурных лекарственных препаратов. Его авторы предлагают оставить такую рекламу только на специализированных телевизионных каналах и в радиопрограммах с участием врачей и фармацевтов.

Приведет ли новая инициатива к сокращению безответственного употребления лекарств или, наоборот, к тому, что пациенты будут лишены необходимых знаний о своем здоровье, попытались выяснить «Известия». Корреспонденты издания задали эти вопросы экспертам.

Главный аргумент, который приводят авторы проекта, — широкая реклама безрецептурных лекарств побуждает пациентов заниматься самолечением.

И эта ситуация очень волнует медиков.

Антон Наумов, доктор медицинских наук и сопредседатель Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков, подтвердил, что доля таких пациентов очень велика — она может достигать 75–80%.

Однако специалист отметил, что иногда пациент должен иметь возможность помочь себе самостоятельно. В частности, это касается тех, кто страдает такими заболеваниями, как астма или диабет.

Наумов пояснил, что под ответственным самолечением подразумевается не отказ от профессиональной медицинской помощи, а возможность получения первичных знаний и навыков, которые помогут самостоятельно заботиться о своем здоровье. Это приведет и к снижению избыточной зависимости пациента от системы здравоохранения.

С тем, что политика запретов, тем более в такой сложной сфере, как медицина, не работает, согласен и депутат Государственной думы VI созыва Александр Тарнавский.

«В России крайне важно внедрять основные принципы ответственного самолечения путем повышения медицинской грамотности населения, заменяя безответственный подход к здоровью на эффективный самоконтроль и информированный выбор», — считает он.

Специалист подчеркнул, что недостаток информации о лекарственных средствах может привести к увеличению нагрузки на систему здравоохранения.

«Регуляторика настроена хорошо, контроль осуществляется многоступенчато, и случаев недобросовестной рекламы сейчас практически не выявляется», — подчеркивает юрист Мария Борзова, эксперт Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза.

По мнению экспертов, гораздо более грамотным, чем введение запретов, подходом к данной проблеме является расширение набора инструментов взаимодействия с населением. Если удастся в законе о рекламе разделить понятия информирования и рекламы, это поможет повысить уровень общественного здравоохранения за счет ответственного самолечения потребителей.

Очевидно, что подобные меры можно корректно оценить и реализовать только в продуктивном диалоге между бизнесом и государством. Эксперты убеждены, что чем глубже будет этот диалог, тем скорее все заинтересованные стороны смогут отыскать оптимальные решения.

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