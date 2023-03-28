Два года опасности: власти Тюмени признали дом на Ямской зоной ЧС

Построенное более семи десятков лет назад почти вросло в землю — его окна сравнялись с землей. Существовала вероятность обвала потолков. Для того, чтобы обезопасить себя жители соорудили железные подпорки. Не в лучшем состоянии были и стены здания — штукатурка с них осыпалась килограммами.