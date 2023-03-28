Два года опасности: власти Тюмени признали дом на Ямской зоной ЧС

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
Построенное более семи десятков лет назад почти вросло в землю — его окна сравнялись с землей. Существовала вероятность обвала потолков. Для того, чтобы обезопасить себя жители соорудили железные подпорки. Не в лучшем состоянии были и стены здания — штукатурка с них осыпалась килограммами.
Жители в течение нескольких лет пытались обратить внимание властей на невозможность проживания в таких условиях. Добиться промежуточного результата удалось в 2019 году. Однако расселение планировалось лишь в 2030 году — по данным комиссии, обследовавшей здание, угрозы жизни не было. Правда, чтобы дом не портил вид исторического центра, его обнесли забором.
В итоге в данную проблему пришлось вмешаться Народному фронту. После этого администрация Тюмени временно пересилила жителей аварийного дома, женщину СС двухлетним ребенком и 71-летнюю пенсионерку, в гостиницу. Позже тюменке с малышкой предоставили трехкомнатную квартиру, отвечающую всем установленным требованиям.
Новое жилье находится в том же районе, что и прежнее. В ближайшее время администрация Тюмени планирует провести там капитальный ремонт, сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе ОНФ.
Ранее «Наш Город» писал, что администрация Уватского района через суд заставили ускорить расселение аварийного дома. Жильцы опасного здания получат ключи от нового жилья до конца 2023 года.