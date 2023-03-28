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Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Десятки машин «Урал» МЧС прибыли к зданию правительства Тюменской области. Фото

28 марта 2023, 11:43
Фото: информцентр правителтсва Тюменской области

В Тюмень привезли новую технику в преддверии пожароопасного сезона. Фото

Стали известны подробности стоянки десятков машин МЧС в центре Тюмени. По данным информцентра правительства Тюменской области, 28 марта 42 единицы спецтехники спасателям Министр МЧС России Александр Куренков во время рабочей поездки.

Ранее сообщалось, что на площади у здания правительства собралось 20 машин «Урал».

«Подразделения пожарной охраны МЧС России региона получили: 36 пожарных автоцистерн тяжелого класса; пожарную автолестницу с высотой подъема до 30 метров; специальную пожарную экспертно-криминалистическую лабораторию», - сообщили в информцентре правительства Тюменской области

Александр Куренков отметил, что качественная работа спасателей возможна при хорошем оснащении подразделений.

Вчера «Наш город» сообщал, что к зданию регионального правительства прибыли 20 «Уралов».

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