Десятки машин «Урал» МЧС прибыли к зданию правительства Тюменской области. Фото

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Ранее сообщалось, что на площади у здания правительства собралось 20 машин «Урал».
«Подразделения пожарной охраны МЧС России региона получили: 36 пожарных автоцистерн тяжелого класса; пожарную автолестницу с высотой подъема до 30 метров; специальную пожарную экспертно-криминалистическую лабораторию», - сообщили в информцентре правительства Тюменской области
Александр Куренков отметил, что качественная работа спасателей возможна при хорошем оснащении подразделений.
Вчера «Наш город» сообщал, что к зданию регионального правительства прибыли 20 «Уралов».