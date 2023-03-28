Десятки машин «Урал» МЧС прибыли к зданию правительства Тюменской области. Фото

В Тюмень привезли новую технику в преддверии пожароопасного сезона. Фото

Стали известны подробности стоянки десятков машин МЧС в центре Тюмени. По данным информцентра правительства Тюменской области, 28 марта 42 единицы спецтехники спасателям Министр МЧС России Александр Куренков во время рабочей поездки.