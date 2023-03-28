Боец ЧВК «Вагнер» из Тюменской области погиб на СВО. Фото

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Родным и близким тюменца принесли соболезнования. На похоронах присутствовал духовой оркестр.
«Проводить в последний путь нашего земляка пришли многие жители села Южно-Дубровное, а также других поселений района и области, представители администрации района и главы территорий», - сообщается в паблике «ArmiZon72».
Вчера «Наш город» сообщал, что родные и близкие простились с Вячеславом Бицевым. Он погиб в зоне СВО, но другие подробности не сообщаются.