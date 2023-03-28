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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Боец ЧВК «Вагнер» из Тюменской области погиб на СВО. Фото

28 марта 2023, 13:57
Фото: Скрин группы ВК «ArmiZon72»

В тюменском селе похоронили тюменца из ЧВК «Вагнер». Фото

27 марта в Армизонском районе похоронили бойца ЧВК «Вагнер» Вячеслава Севастьянова. По данным паблика ВК «ArmiZon72», это произошло в селе Южно-Дубровное.

Родным и близким тюменца принесли соболезнования. На похоронах присутствовал духовой оркестр. 

«Проводить в последний путь нашего земляка пришли многие жители села Южно-Дубровное, а также других поселений района и области, представители администрации района и главы территорий», - сообщается в паблике «ArmiZon72».

Вчера «Наш город» сообщал, что родные и близкие простились с Вячеславом Бицевым. Он погиб в зоне СВО, но другие подробности не сообщаются. 

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#Общество#Тюменцы#Происшествия#Похороны#Военные#Военная служба#Военная техника#Военные травмы#СВО
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