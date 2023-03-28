27 компаний с госучастием начинают проект по выращиванию поставщиков из МСП

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Руководитель Корпорации МСП (КМСП) Александр Исаевич проинформировал о том, что в прошлом году приняли поправки к закону «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Именно после этого стало возможным внедрение механизма «выращивания», подчеркнул он.
Государственные компании теперь могут реализовывать индивидуальные программы, ориентированные на развитие поставщиков. Корреспонденты vedomosti.ru пишут, что в том числе речь идет о предоставлении правовой, методической и финансовой помощи.
Благодаря внесению изменений в закон компании получили возможность подписывать долгосрочные офсетные контракты по 223-ФЗ (закупки структур с госучастием). По условиям этих документов, поставщик должен вкладывать в производство или заемные, или собственные финансовые средства. Заказчик обязан, в свою очередь, несколько лет закупать у него определенные объемы услуг или товаров.
К участию в программе допускают фигурирующих в реестре МСП подрядчиков, не являющихся банкротами и не имеющих недоимок ни по налоговым выплатам, ни по каким-либо иным платежам, которые относятся к обязательным. При этом подрядчик не должен быть аффилирован с заказчиком и являться недобросовестным поставщиком. И последнее условие: организация должна выпускать инновационную продукцию с локализацией производства на территории нашей страны. Подчеркнем, что госкомпания может устанавливать свои требования. Это может быть наличие какого-то оборудования или определенных специалистов.
По словам Исаевича, малый бизнес сможет в итоге занять нишу покинувших российский рынок зарубежных компаний, вывести на него свою продукцию и модернизировать изготавливаемые товары под конкретные запросы.
Качество продукции и те ее объемы, которые малый бизнес предлагал крупным заказчикам, не всегда соответствовали их требованиям, отметил Исаевич. По его словам, «выращивание» может выступить в качестве эффективного инструмента импортозамещения.
В свою очередь лидер «Опоры России» Александр Калинин акцентировал внимание на том, что подобные программы стали как никогда актуальными с уходом с нашего рынка зарубежных поставщиков. Госструктуры вынужденно ищут в настоящее время новых, уточнил он.
Калинин подчеркнул, что новый инструмент предоставил представителям МСП возможность эффективно развивать свои производства, увеличивать мощности и успешно выходить на рынки сбыта. До момента принятия закона поставщики не получали от государственных компаний преференции, и подрядчикам было крайне сложно развиваться, заключил Калинин.