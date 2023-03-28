27 компаний с госучастием начинают проект по выращиванию поставщиков из МСП

К участию в программе допускают фигурирующих в реестре МСП подрядчиков, не являющихся банкротами и не имеющих недоимок ни по налоговым выплатам, ни по каким-либо иным платежам, которые относятся к обязательным. При этом подрядчик не должен быть аффилирован с заказчиком и являться недобросовестным поставщиком. И последнее условие: организация должна выпускать инновационную продукцию с локализацией производства на территории нашей страны. Подчеркнем, что госкомпания может устанавливать свои требования. Это может быть наличие какого-то оборудования или определенных специалистов.