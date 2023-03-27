Жительница УрФО получилась судимость за желание избавиться от лишнего веса

Всего за 2022 год было возбуждено 24 уголовных дела за незаконный ввоз на территорию России психотропных и сильнодействующих веществ. В девяти случаях на территорию страны пытались провезти таблетки для похудения. Кроме того, заведено 14 уголовных дел за попытку провоза сильнодействующего вещества — «тестостерон», сообщили «Нашему Городу» в отделе по связям с общественностью Уральского таможенного управления.