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Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Жительница УрФО получилась судимость за желание избавиться от лишнего веса

27 марта 2023, 06:53
Фото: Отдел по связям с общественностью УТУ

Жительницу УрФО приговорили к условному сроку за попытку похудеть

Жительница Уральского федерального округа получила условный срок за попытку избавиться от лишнего веса. 31-летняя женщина приобрела через интернет в Казахстане более двух тысяч чудо-капсул для похудения, в которых содержался запрещенный сибутрамин.
Сюжет
Тюмень

Посылку с опасным содержимым обнаружили сотрудники таможенной службы. При вскрытии международного отправления обнаружили 5 упаковок с наименованием «Королевский Билайт» и 19 упаковок — «Билайт Королевский B-litе» по 96 капсул каждая. Эксперты установили содержание в составе сильнодействующего вещества сибутрамин массой не менее 781,13 грамм.

С 24 января 2008 года сибутрамин в России включен в список сильнодействующих препаратов, как анорексигенное средство, усиливающее чувство насыщения. Его пересылка в международном почтовом отправлении запрещена, а ввоз на территорию страны возможен только при наличии документов, подтверждающих назначение препарата врачом.

За контрабанду запрещенного препарата 31-летнюю женщину приговорили к 3 годам и одному месяцу лишения свободы условно.

Всего за 2022 год было возбуждено 24 уголовных дела за незаконный ввоз на территорию России психотропных и сильнодействующих веществ. В девяти случаях на территорию страны пытались провезти таблетки для похудения. Кроме того, заведено 14 уголовных дел за попытку провоза сильнодействующего вещества — «тестостерон», сообщили «Нашему Городу» в отделе по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

«В большинстве случаев данная продукция приобреталась через сеть Интернет, и доставлялась в Россию в международных почтовых отправлениях из Республики Казахстан, Республики Киргизия и Китая. На сайтах, где производится закупка, информация о действующем веществе в составе БАДа чаще всего отсутствует. Чтобы не попасть в подобную „неприятную“ ситуацию, обращайтесь в таможенные органы за консультацией», — пояснил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Ранее «Наш Город» писал, что жительницу Тюмени приговорили к условному сроку за покупку в Казахстане таблеток для снижения веса. В капсулах также содержался запрещенный сибутрамин.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Лекарства#БАД#Тюменская таможня#Таможенная служба#Тюмень#Тюменская область#Уголовное дело#Уголовная ответственность
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