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Published Сегодня, 01:29

Modified Сегодня, 02:03

Updated Сегодня, 02:03

«Высокие отношения»: на парковке тюменец избил женщину за испроченную машину

27 марта 2023, 01:29
Фото: 1MI

В Тюмени в результате ссоры мужчины и женщины были повреждены два автомобиля

В Восточном микрорайоне тюменка ударила молотком по лобовому стеклу одного из автомобилей. Владелец схватил её за волосы и нанес несколько ударов в ответ. Информация об этом появилась в паблике «ЧС Тюмень»: очевидец зафиксировал эту ссору на видео, которое впоследствии распространилось по соцсетям.
Сюжет
Драка

После драки тюменец тоже стукнул молотком по лобовому стеклу автомобиля девушки.

«О, боже! Высокие отношения», — прокомментировала тюменка, которая снимала эту сцену.

Под публикацией ответили, что у людей весеннее обострение. И добавили, что им жаль пострадавшие припаркованные автомобили.

Ранее «Наш город» сообщал, что в клубе подрались двое друзей, в результате чего один из них был доставлен в больницу с серьёзными травмами.

 

«Дружба кончилась»: после драки в клубе двое товарищей будут судиться
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#Елена Чебоксарова#Автомобилисты#Драка#Общество#Происшествия#Тюменцы#Водители#Новости тюмени
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