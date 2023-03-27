«Высокие отношения»: на парковке тюменец избил женщину за испроченную машину

В Тюмени в результате ссоры мужчины и женщины были повреждены два автомобиля

В Восточном микрорайоне тюменка ударила молотком по лобовому стеклу одного из автомобилей. Владелец схватил её за волосы и нанес несколько ударов в ответ. Информация об этом появилась в паблике «ЧС Тюмень»: очевидец зафиксировал эту ссору на видео, которое впоследствии распространилось по соцсетям.

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