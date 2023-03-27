«Высокие отношения»: на парковке тюменец избил женщину за испроченную машину

Posted Сегодня, 01:29
Published Сегодня, 01:29
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Updated Сегодня, 02:03
После драки тюменец тоже стукнул молотком по лобовому стеклу автомобиля девушки.
«О, боже! Высокие отношения», — прокомментировала тюменка, которая снимала эту сцену.
Под публикацией ответили, что у людей весеннее обострение. И добавили, что им жаль пострадавшие припаркованные автомобили.
Ранее «Наш город» сообщал, что в клубе подрались двое друзей, в результате чего один из них был доставлен в больницу с серьёзными травмами.