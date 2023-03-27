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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Врач назвала наиболее вредные для желудка продукты

27 марта 2023, 13:09
Терапевт Ольга Чиркова рассказала журналистам о том, что колбасные изделия, жирное мясо, крепкий алкоголь и сладкое – самые вредные для людских желудков продукты.

В беседе с журналистом NEWS.ru Ольга Чиркова напомнила о канцерогенах, имеющихся в колбасе, жареном и копчёном мясе. Также эти продукты раздражают слизистую и мешают нормальному пищеварению.

Сладости, особенно газированные напитки, вызывают брожение и замедляют переваривание. ЧТо касается крепких спиртных напитков, то они могут обжечь слизистую.

Ранее ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерология и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова назвала цитрусовые самым вредным продуктом для завтрака. Организм при их употреблении вырабатывает соляную кислоту, что может вызвать изжогу, рвоту, боли в области кишечника и другие неприятные проявления.

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