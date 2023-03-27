Врач назвала наиболее вредные для желудка продукты

Ранее ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерология и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова назвала цитрусовые самым вредным продуктом для завтрака. Организм при их употреблении вырабатывает соляную кислоту, что может вызвать изжогу, рвоту, боли в области кишечника и другие неприятные проявления.