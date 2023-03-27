Врач назвала наиболее вредные для желудка продукты

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В беседе с журналистом NEWS.ru Ольга Чиркова напомнила о канцерогенах, имеющихся в колбасе, жареном и копчёном мясе. Также эти продукты раздражают слизистую и мешают нормальному пищеварению.
Сладости, особенно газированные напитки, вызывают брожение и замедляют переваривание. ЧТо касается крепких спиртных напитков, то они могут обжечь слизистую.
Ранее ассистент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерология и гепатологии СПбГУ Наталья Круглова назвала цитрусовые самым вредным продуктом для завтрака. Организм при их употреблении вырабатывает соляную кислоту, что может вызвать изжогу, рвоту, боли в области кишечника и другие неприятные проявления.