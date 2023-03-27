В Тюменской области за 700 млн могут построить большой пансионат для пожилых людей

В этой связи тюменцам стало сложнее навещать родственников. С другой стороны, учреждение многое приобрело, хоть переезд и был вынужденным. По словам Натальи Кудиной, здание в Нижней Тавде лучше того, что было арендовано в Тюмени, хоть и требует капитального ремонта. Удаленность от мегаполиса ощущается уже по тому, что здесь свежий воздух и тишина. Площадь территории очень большая. И постояльцам есть, где гулять (иногда они делают это по 2 раза в день).