В Тюменской области за 700 млн могут построить большой пансионат для пожилых людей

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Инвестиции в проект могут составить 700 млн рублей.
«Возможны меры поддержки: при реализации на условиях государственно-частного партнерства или концессионного соглашения — предоставление субсидии и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета; заем до 100 млн рублей по ставке от 1% до 3% сроком до 5 лет», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.
В настоящее время в регионе работают 14 домов-интернатов для пожилых и инвалидов. Их услугам пользуются около 4 тысяч человек.
Новый пансионат может появиться в 25 километрах от Тюмени, но решение ещё не принято.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области есть как государственные, так и частные учреждения социального обслуживания населения. Домов-интернатов в регионе 49 (государственных, причем 6 из них детских). В их числе пансионаты для ветеранов войны и труда, психоневрологический интернат, геронтологический центр, центр социального обслуживания населения, центр социальной адаптации и ресоциализации. До недавнего времени частный пансионат «Дача» находился в областном центре. Но вынужден был переехать в село Нижняя Тавда.
В этой связи тюменцам стало сложнее навещать родственников. С другой стороны, учреждение многое приобрело, хоть переезд и был вынужденным. По словам Натальи Кудиной, здание в Нижней Тавде лучше того, что было арендовано в Тюмени, хоть и требует капитального ремонта. Удаленность от мегаполиса ощущается уже по тому, что здесь свежий воздух и тишина. Площадь территории очень большая. И постояльцам есть, где гулять (иногда они делают это по 2 раза в день).