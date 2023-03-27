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Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

В Тюменской области не хватает сотрудников ГИБДД

27 марта 2023, 11:12
Фото: 1MI

Тюменским силовикам не хватает сотрудников ГИБДД

На официальном сайте мвд.рф сообщается о наборе инспекторов ГИБДД в Тюменской области. Сотрудники должны иметь водительское удостоверение, военный билет с категорией годности «А», либо «Годен».

Им предлагают зарплату до 40 тысяч рублей в месяц.

«На должность инспектора дорожно-патрульной службы требуются мужчины в возрасте до 40 лет, с образованием не ниже среднего профессионального (специального). Обязательные условия – гражданство Российской Федерации, отсутствие судимости и лишения права управления транспортным средством за нарушение ПДД», - сообщается на официальном сайте мвд.рф.

Соискатели могут рассчитывать на бесплатное обучение в ВУЗах системы МВД.

Ранее «Наш город» сообщал, что УФСИН по Тюменской области нужны десятки надзирателей.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Водители#ГИБДД
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