В Тюменской области не хватает сотрудников ГИБДД

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Им предлагают зарплату до 40 тысяч рублей в месяц.
«На должность инспектора дорожно-патрульной службы требуются мужчины в возрасте до 40 лет, с образованием не ниже среднего профессионального (специального). Обязательные условия – гражданство Российской Федерации, отсутствие судимости и лишения права управления транспортным средством за нарушение ПДД», - сообщается на официальном сайте мвд.рф.
Соискатели могут рассчитывать на бесплатное обучение в ВУЗах системы МВД.
Ранее «Наш город» сообщал, что УФСИН по Тюменской области нужны десятки надзирателей.