В Тюменской области не хватает сотрудников ГИБДД

Тюменским силовикам не хватает сотрудников ГИБДД

На официальном сайте мвд.рф сообщается о наборе инспекторов ГИБДД в Тюменской области. Сотрудники должны иметь водительское удостоверение, военный билет с категорией годности «А», либо «Годен».