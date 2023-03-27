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Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

В Тюменской области начали сдавать ЕГЭ, но пока с родителями

27 марта 2023, 06:19
Фото: 1MI

В Тюменской области стартовала сдача ЕГЭ

В Тюменской области в минувшие выходные прошли первые пробные ЕГЭ. Экзамены в рамках «Дня сдачи ЕГЭ с родителями» состоялись в школе № 65 и гимназиях № 21 и № 49.
Сюжет
Тюмень

В акции приняли участие родители учеников 9-х и 11-х классов. Взрослые решили поддержать своих детей и вместе с ними пройти весь экзаменационный маршрут — от регистрации на входе до решения заданий.

Родители школьников, которые в этом году будут сдавать экзамены, ознакомились с правилами проведения ЕГЭ, проверили свои знания по различным дисциплинам: английскому языку, математике, русскому языку, химии, обществознанию, информатике и т. д. После завершения экзамена проанализировали свои работы вместе с педагогами, — сообщили «Нашему Городу» в департаменте образования Тюмени.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году ЕГЭ будут сдавать порядка 30 тысяч выпускников.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Школьники#Школы#ЕГЭ#Тюмень#Касается каждого#Тюменская область
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