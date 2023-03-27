В Тюменской области начали сдавать ЕГЭ, но пока с родителями

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
В акции приняли участие родители учеников 9-х и 11-х классов. Взрослые решили поддержать своих детей и вместе с ними пройти весь экзаменационный маршрут — от регистрации на входе до решения заданий.
Родители школьников, которые в этом году будут сдавать экзамены, ознакомились с правилами проведения ЕГЭ, проверили свои знания по различным дисциплинам: английскому языку, математике, русскому языку, химии, обществознанию, информатике и т. д. После завершения экзамена проанализировали свои работы вместе с педагогами, — сообщили «Нашему Городу» в департаменте образования Тюмени.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году ЕГЭ будут сдавать порядка 30 тысяч выпускников.