В Тюмени заместителю гендиректора музея обещают зарплату в 150 тысяч рублей

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Соискателю предлагают ненормируемый рабочий день. Трудиться управленцу предстоит в музейном комплексе «имени Словцова» на улице Советской.
«Руководство и обеспечение эффективной деятельности учреждения, осуществление организации административно-хозяйственной и иной деятельности», - отмечается в должностных обязанностях замдиректора.
От соискателя требуется высшее образование, опыт работы не менее 5 лет работы по направлению деятельности организации.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменских колониях не хватает десятки надзирателей.