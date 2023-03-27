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Updated Сегодня, 10:02

В Тюмени заместителю гендиректора музея обещают зарплату в 150 тысяч рублей

27 марта 2023, 10:02
Фото: 1MI

В Тюмени замдиректору музея предлагают зарплату до 150 тысяч рублей

В областной столице заместителю гендиректора «Тюменского музейно-просветительского объединения» готовы платить до 152 тысяч рублей в месяц. Эта вакансия появилась 21 марта на сайте «Работа России».

Соискателю предлагают ненормируемый рабочий день. Трудиться управленцу предстоит в музейном комплексе «имени Словцова» на улице Советской.

«Руководство и обеспечение эффективной деятельности учреждения, осуществление организации административно-хозяйственной и иной деятельности», - отмечается в должностных обязанностях замдиректора.

От соискателя требуется высшее образование, опыт работы не менее 5 лет работы по направлению деятельности организации.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменских колониях не хватает десятки надзирателей.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Экономика#Деньги#Музеи#Музей
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