В Тюмени заместителю гендиректора музея обещают зарплату в 150 тысяч рублей

В Тюмени замдиректору музея предлагают зарплату до 150 тысяч рублей

В областной столице заместителю гендиректора «Тюменского музейно-просветительского объединения» готовы платить до 152 тысяч рублей в месяц. Эта вакансия появилась 21 марта на сайте «Работа России».