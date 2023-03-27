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Posted Сегодня, 16:25

Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

В Тюмени во вторник и среду ожидаются дожди

27 марта 2023, 16:25
Фото: 1MI

Дожди придут в Тюмень 28 и 29 марта

В областной столице 28 и 29 марта ожидаются дожди. По данным Гисметео, выпадет до 2 мм осадков. Влажность в городе должна составить 65-70%. Синоптики ожидают осадки в утренние часы.

Скорость ветра во вторник повысится до 5-8 метров в секунду, погода будет пасмурной. В среду возможны порывы до 12 м/с. Температура воздуха постепенно снизится до – 1 градуса.

Далее влажность в Тюмени снизится до 55%, ожидается малооблачная погода.

Ранее «Наш город» сообщал, что лето в Тюменской области будет жарким. В Тюмени средняя температура воздуха в июне составит +17, что в пределах нормы. При этом осадков в этом месяце будет мало.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода#Погода в Тюмени#Дороги#Водители#Покупка-продажа#Александр Мязин
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