В Тюмени во вторник и среду ожидаются дожди

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Скорость ветра во вторник повысится до 5-8 метров в секунду, погода будет пасмурной. В среду возможны порывы до 12 м/с. Температура воздуха постепенно снизится до – 1 градуса.
Далее влажность в Тюмени снизится до 55%, ожидается малооблачная погода.
Ранее «Наш город» сообщал, что лето в Тюменской области будет жарким. В Тюмени средняя температура воздуха в июне составит +17, что в пределах нормы. При этом осадков в этом месяце будет мало.