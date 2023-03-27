В Тюмени прохожие спасли собаку, тонувшую в реке возле жилого комплекса Правобережный

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Прохожие, заметившие бедственное положение животного, решили помочь и использовали тросы и веревки, чтобы вытащить его из ледяного плена. Собаку спасли и сейчас она находится под наблюдением волонтеров, - сообщает «Комсомольская правда Тюмень».
В связи с ростом температуры воздуха, лед на реках Тюмени истончился и стал опасным. ГУ МЧС России по Тюменской области предупреждают горожан о крайней опасности выходить на лед в такие моменты.