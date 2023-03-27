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В Тюмени прохожие спасли собаку, тонувшую в реке возле жилого комплекса Правобережный

27 марта 2023, 10:41
В Тюмени на улице Мельникайте, 32 собака оказалась в ледяной воде и тонула возле жилого комплекса Правобережный.

Прохожие, заметившие бедственное положение животного, решили помочь и использовали тросы и веревки, чтобы вытащить его из ледяного плена. Собаку спасли и сейчас она находится под наблюдением волонтеров, - сообщает «Комсомольская правда Тюмень».

В связи с ростом температуры воздуха, лед на реках Тюмени истончился и стал опасным. ГУ МЧС России по Тюменской области предупреждают горожан о крайней опасности выходить на лед в такие моменты.

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