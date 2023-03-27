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Published Сегодня, 14:44

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Updated Сегодня, 14:44

В Тюмени построят новую магистраль и соединят Широтную с районом Дома Обороны

27 марта 2023, 14:44
Фото: 1MI

На юге Тюмени появится дорожная магистраль, которая соединит два крупных района

Часть территории Червишевского рынка (его планируют снести) будет использована для строительства дороги. По данным 72.ру, здесь появится магистраль, которая соединит две района города.

Часть рынка находится в зоне жилой застройки (здесь, скорее всего, появится ЖК). Другую часть земельного участка используют для пробивки улицы Ставропольской. Она должна связать Широтную с районом Дома Обороны. Строительство данного объекта может затянуться до 2035 года.

Новая дорога пройдёт через Червишевский и Московский тракты.

Ранее «Наш город» сообщал, что заключение Госэкспертизы по Южному обходу Тюмени будет подготовлено до конца марта. Протяженность новой трассы составит 20,41 километра.

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