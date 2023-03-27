В Тюмени построят новую магистраль и соединят Широтную с районом Дома Обороны

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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Updated Сегодня, 14:44
Часть рынка находится в зоне жилой застройки (здесь, скорее всего, появится ЖК). Другую часть земельного участка используют для пробивки улицы Ставропольской. Она должна связать Широтную с районом Дома Обороны. Строительство данного объекта может затянуться до 2035 года.
Новая дорога пройдёт через Червишевский и Московский тракты.
Ранее «Наш город» сообщал, что заключение Госэкспертизы по Южному обходу Тюмени будет подготовлено до конца марта. Протяженность новой трассы составит 20,41 километра.