В Тюмени начали строить дорогу между мкр «Европейский» и «Европейский берег». Фото

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
По данным паблика «Тюмень – наш дом», здесь раньше балы временная дорога. Теперь территория между жилыми комплексами «Европейский» и «Европейский берег» нуждается в качественных подъездных путях.
В итоге в заречной части города появится трасса в 1,2 км. В перспективе жители микрорайонов будут передвигаться по четырёхполосной дороге. Основные работы планируется закончить к 1 сентября.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на 50 лет ВЛКСМ введена задержка в работе светофора.