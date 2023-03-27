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Posted Сегодня, 16:17

Published Сегодня, 16:17

Modified Сегодня, 16:17

Updated Сегодня, 16:17

В Тюмени начали строить дорогу между мкр «Европейский» и «Европейский берег». Фото

27 марта 2023, 16:17
Фото: Тюмень - наш дом

В районе улицы Газовиков до сентября будут строить километровую дорогу. Фото

В областной столице 27 марта приступили к строительству дороги в районе улицы Республиканец. До 1 сентября участок от дома № 34, к. 1 по улице Эрвье до дома № 34 по улице Газовиков будет закрыт для движения машин.

По данным паблика «Тюмень – наш дом», здесь раньше балы временная дорога. Теперь территория между жилыми комплексами «Европейский» и «Европейский берег» нуждается в качественных подъездных путях.

В итоге в заречной части города появится трасса в 1,2 км. В перспективе жители микрорайонов будут передвигаться по четырёхполосной дороге. Основные работы планируется закончить к 1 сентября.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на 50 лет ВЛКСМ введена задержка в работе светофора.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Покупка-продажа#Водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД
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