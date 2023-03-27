В Тюмени начали строить дорогу между мкр «Европейский» и «Европейский берег». Фото

В районе улицы Газовиков до сентября будут строить километровую дорогу. Фото

В областной столице 27 марта приступили к строительству дороги в районе улицы Республиканец. До 1 сентября участок от дома № 34, к. 1 по улице Эрвье до дома № 34 по улице Газовиков будет закрыт для движения машин.