В Тюмени на улице Самарцева из окна дома выпала женщина

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Как рассказали «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, вызов с службу скорой помощи поступил в 13:38. Бригада медиков была на месте происшествия спустя 10 минут. Женщину доставили в приемное отделение Областной клинической больницы № 2, а после осмотра и оказания помощи отправили на амбулаторное лечение
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из окна дома на улице Николая Семенова выпал житель Тюмени. В настоящее время молодой человек находится в больнице.