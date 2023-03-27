В Тюмени на улице Самарцева из окна дома выпала женщина

Как рассказали «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, вызов с службу скорой помощи поступил в 13:38. Бригада медиков была на месте происшествия спустя 10 минут. Женщину доставили в приемное отделение Областной клинической больницы № 2, а после осмотра и оказания помощи отправили на амбулаторное лечение