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Published Сегодня, 03:25

Modified Сегодня, 03:27

Updated Сегодня, 03:27

В Тюмени на улице Самарцева из окна дома выпала женщина

27 марта 2023, 03:25
Фото: 1MI

В Тюмени из окна дома на улице Самарцева выпала женщина

Жительница Тюмени выпала накануне днем из окна дома на улице Самарцева. ЧП произошло во втором часу дня.
Сюжет
Тюмень

Как рассказали «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, вызов с службу скорой помощи поступил в 13:38. Бригада медиков была на месте происшествия спустя 10 минут. Женщину доставили в приемное отделение Областной клинической больницы № 2, а после осмотра и оказания помощи отправили на амбулаторное лечение

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из окна дома на улице Николая Семенова выпал житель Тюмени. В настоящее время молодой человек находится в больнице.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Скорая помощь#Человек выпал из окна#Тюмень#Тюменская область
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