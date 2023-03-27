В Тюмени на улице Газовиков разбились две иномарки. Фото

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
О пострадавших пока ничего не сообщается, но ущерб значительный.
«Судя по видео, причиной стало превышение скорости одного из авто», — сообщается в паблике «Авто Тюмень — ДТП».
«Два человека получили черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга», — сообщили «Нашему городу» в пресс-службе Управления ГИБДД по Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня на улице Дружбы грузовик почти на час заблокировал движение. Возникла пробка на нескольких улицах почти в 5 км.