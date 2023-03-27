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Posted Сегодня, 17:16

Published Сегодня, 17:16

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

В Тюмени на улице Газовиков разбились две иномарки. Фото

27 марта 2023, 17:16
Фото: Скрин паблика "Авто Тюмень - ДТП"

Две иномарки разбились на улице Газовиков в Тюмени. Фото

По данным паблика «Авто Тюмень — ДТП», на перекрёстке улицы Газовиков и проезда Заречный столкнулись чёрный седан и «Хонда». Машины разбросало по дороге, на место инцидента прибыли машины скорой помощи и МЧС.

О пострадавших пока ничего не сообщается, но ущерб значительный.

«Судя по видео, причиной стало превышение скорости одного из авто», — сообщается в паблике «Авто Тюмень — ДТП».
«Два человека получили черепно-мозговые травмы и сотрясения головного мозга», — сообщили «Нашему городу» в пресс-службе Управления ГИБДД по Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня на улице Дружбы грузовик почти на час заблокировал движение. Возникла пробка на нескольких улицах почти в 5 км.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД
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