В Тюмени могут снова открыться магазины Zara, но под другим брендом

В октябре прошлого года «Наш город» сообщал, что сейчас Inditex - это бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius. В России их планировали передать другой компании. В начале марта Mash сообщил, что российский бизнес группы Inditex приобрела ливанская компания Daher Group.