В Тюмени могут снова открыться магазины Zara, но под другим брендом

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
На работу могут взять студентов на испытательный срок, но с зарплатой около 20 тысяч в месяц.
«Опыт работы в компании №1 мира fashion; дружный коллектив и профессиональные наставники», - отмечается в вакансии на сайте объявлений.
В октябре прошлого года «Наш город» сообщал, что сейчас Inditex - это бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius. В России их планировали передать другой компании. В начале марта Mash сообщил, что российский бизнес группы Inditex приобрела ливанская компания Daher Group.