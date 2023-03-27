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Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:44

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В Тюмени могут снова открыться магазины Zara, но под другим брендом

27 марта 2023, 13:44
Фото: 1MI

В тюменские магазины Zara набирают сотрудников. Их могут открыть под другим брендом

По данным «Нашего города», в Тюмени компания Inditex размещает вакансии продавцов-консультантов. По всей видимости тюменские магазины Zara откроются, но уже под другим брендом.

На работу могут взять студентов на испытательный срок, но с зарплатой около 20 тысяч в месяц.

«Опыт работы в компании №1 мира fashion; дружный коллектив и профессиональные наставники», - отмечается в вакансии на сайте объявлений.

В октябре прошлого года «Наш город» сообщал, что сейчас Inditex - это бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius. В России их планировали передать другой компании. В начале марта Mash сообщил, что российский бизнес группы Inditex приобрела ливанская компания Daher Group.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Экономика#Деньги
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