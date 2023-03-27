В Тюмени крупные пробки из-за грузовика, который перекрыл улицу Дружбы. Фото

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
По данным сервиса 2ГИС, в этом районе «грузовик перекрыл дорогу». Улица Дружбы была фактически парализована в сторону выезда из города.
«Тут всё стоит, не верьте 2ГИС», - отметил пользователь сервиса.
К 17:50 пробки в городе достигли 8 баллов, в городе произошло 4 дорожных происшествия.
Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня к 16 часам в Тюмени отключились светофоры на улицах Чаплина, Молодёжной и Депутатской.