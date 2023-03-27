В Тюмени крупные пробки из-за грузовика, который перекрыл улицу Дружбы. Фото

Крупные 8-балльные пробки в Тюмени, грузовик перекрыл улицу Дружбы. Фото

Серьёзные пробки возникли сегодня в северной части областной столицы. На улицах Дружбы, Ветеранов труда, Щербакова и Тимофея Чаркова к 17:40 заторы растянулись почти на 6 километров.

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