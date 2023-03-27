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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

В Тюмени крупные пробки из-за грузовика, который перекрыл улицу Дружбы. Фото

27 марта 2023, 12:56
Фото: Скрин 2ГИС

Крупные 8-балльные пробки в Тюмени, грузовик перекрыл улицу Дружбы. Фото

Серьёзные пробки возникли сегодня в северной части областной столицы. На улицах Дружбы, Ветеранов труда, Щербакова и Тимофея Чаркова к 17:40 заторы растянулись почти на 6 километров.
Сюжет
Тюмень

По данным сервиса 2ГИС, в этом районе «грузовик перекрыл дорогу». Улица Дружбы была фактически парализована в сторону выезда из города.  

«Тут всё стоит, не верьте 2ГИС», - отметил пользователь сервиса.

К 17:50 пробки в городе достигли 8 баллов, в городе произошло 4 дорожных происшествия.

Ранее «Наш город» сообщал, что сегодня к 16 часам в Тюмени отключились светофоры на улицах Чаплина, Молодёжной и Депутатской.

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#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Жалобы#Происшествия#Дороги#Экономика#Водители#Безопасность на дорогах#Тюмень#Александр Мязин
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