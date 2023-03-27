В Тюмени из окна выпала девушка, тюменским антифашистам продлили срок в СИЗО

Posted Сегодня, 19:51
Published Сегодня, 19:51
Modified Сегодня, 19:51
Updated Сегодня, 19:51
В Тюмени на улице Самарцева из окна дома выпала женщина.
Медиков вызвали в 13:38, бригада была на месте происшествия спустя 10 минут. Женщину доставили в приемное отделение ОКБ № 2, а после осмотра и оказания помощи отправили на амбулаторное лечение.
Судью устранили, срок увеличили. Евгений Нигматуллин остается в СИЗО.
Прокуратура настояла на отстранении судьи в деле тюменца Евгения Нигматуллина. Для задержанного это грозит увеличением срока.
«В настоящее время на постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу Нигматуллина, готовится и будет подана кассационная жалоба. Апелляционная жалоба, поданная ранее, к сожалению не дала результата», — сообщил изданию «Наш город» адвокат задержанного Евгений Чеботин.
Дело будет направлено в областной суд, далее оно будет передано в другой район.
На данный момент тюменец обвиняется в сопротивлении сотрудникам полиции, доставлен в СИЗО, где по словам его адвоката, подвергался пыткам.
Ранее иск о пытках был отозван.
Продление меры пресечения тюменским антифашистам.
Тюменский суд продлил меру пресечения фигуранту «Тюменского дела» Кириллу Брику. Меру пресечения Кириллу Брику продлили тайно. Наш источник сообщает, что под подпиской о невыезде парень остаться не может, он будет еще 2 месяца находиться под стражей.
Тюменцев Кирилла Брика и Дениза Айдына обвиняют в изготовлении взрывчатых веществ — 30 августа 2022 года их задержали у ТЭЦ-2.
Сегодня вечером стало известно, что в Центральном районном суде состоялись заседания по продлению меры пресечения Данилу Чертыкову и Никиты Олейнику, последнему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Молодых тюменцев оставили под стражей до 30 мая 2023 года.