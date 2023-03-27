В Тюмени из окна выпала девушка, тюменским антифашистам продлили срок в СИЗО

Тюменский суд продлил меру пресечения фигуранту «Тюменского дела» Кириллу Брику. Меру пресечения Кириллу Брику продлили тайно. Наш источник сообщает, что под подпиской о невыезде парень остаться не может, он будет еще 2 месяца находиться под стражей.