В Тюмени ищут водителя на зарплату 240 тысяч рублей

Фирма из Санкт-Петербурга ищет водителя в Тюмени на зарплату от 240 тысяч рублей

Компания из Санкт-Петербурга приглашает жителей Тюмени на работу водителем за 240 тысяч рублей. Трудиться предстоит в ямальском поселке Сабетта. От будущего работника требуется наличие водительского удостоверения надлежащего образца, с категориями: С и опят работы 1-3 года.

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