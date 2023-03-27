В Тюмени ищут водителя на зарплату 240 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Updated Сегодня, 04:33
Работодатель обещает предоставить бесплатное проживание в общежитии, бесплатное питание в столовой, спецодежду. Оплату перелетов чартерными рейсами от пункта сбора (Москва, Тюмень) до работы и обратно (Москва, Тюмень, Уфа, Самара).
«На территории вахтового городка есть: спортзал, тренажерный зал, настольный теннис, сауна-баня, магазин, церковь, полиция», — указано в вакансии.
На таких же условиях приглашают на работу водителей фронтальных погрузчиков. Правда, размер заработной платы немного меньше — от 200 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на сегодняшний день зарегистрировано около 3 тысяч безработных граждан. При этом свободными остаются порядка 18 тысяч вакансий.