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В Тюмени ищут водителя на зарплату 240 тысяч рублей

27 марта 2023, 04:31
Фото: 1MI

Фирма из Санкт-Петербурга ищет водителя в Тюмени на зарплату от 240 тысяч рублей

Компания из Санкт-Петербурга приглашает жителей Тюмени на работу водителем за 240 тысяч рублей. Трудиться предстоит в ямальском поселке Сабетта. От будущего работника требуется наличие водительского удостоверения надлежащего образца, с категориями: С и опят работы 1-3 года.
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Тюмень

Работодатель обещает предоставить бесплатное проживание в общежитии, бесплатное питание в столовой, спецодежду. Оплату перелетов чартерными рейсами от пункта сбора (Москва, Тюмень) до работы и обратно (Москва, Тюмень, Уфа, Самара).

«На территории вахтового городка есть: спортзал, тренажерный зал, настольный теннис, сауна-баня, магазин, церковь, полиция», — указано в вакансии.

На таких же условиях приглашают на работу водителей фронтальных погрузчиков. Правда, размер заработной платы немного меньше — от 200 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на сегодняшний день зарегистрировано около 3 тысяч безработных граждан. При этом свободными остаются порядка 18 тысяч вакансий.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Работа#Вакансии#Рабочие вакансии#Водители#Вахта#Тюмень#Тюменская область
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