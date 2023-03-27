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Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

В Тюмени более двух недель безуспешно ищут молодого человека

27 марта 2023, 09:52
Фото: ТюменьРегионСпас

В Тюмени с 10 марта 2023 года разыскивают 24-летнего молодого человека

В Тюмени с 10 марта 2023 года разыскивают 24-летнего молодого человека. Пропал Пронин Максим Алексеевич. Об этом информируют в ДПСО «ТюменьРегионСпас».

В ориентировке перечисляются приметы пропавшего тюменца. У него русые волосы и карие глаза, среднее телосложение и рост 170 см.

В последний раз молодого человека видели почти во всем черном: куртке, брюках и шапке. Кроссовки на нем были белого цвета.

Всех, кому станет что-нибудь известно о пропавшем молодом тюменце, просят звонить: 8-982-922-78-84 или 8-800-600-59-52.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмеги пропал 38-летний мужчина.

Почти два месяца никаких вестей: в Тюмени не могут найти пропавшего человека
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#Елена Чебоксарова#Общество#Поиски пропавших#Поиски#Поиски человека#Тюменцы#Новости тюмени
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