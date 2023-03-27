В Тюмени более двух недель безуспешно ищут молодого человека

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В ориентировке перечисляются приметы пропавшего тюменца. У него русые волосы и карие глаза, среднее телосложение и рост 170 см.
В последний раз молодого человека видели почти во всем черном: куртке, брюках и шапке. Кроссовки на нем были белого цвета.
Всех, кому станет что-нибудь известно о пропавшем молодом тюменце, просят звонить: 8-982-922-78-84 или 8-800-600-59-52.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмеги пропал 38-летний мужчина.