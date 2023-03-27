В Тюмени 67-летний водитель такси сбил на «зебре» подростка. Его быстро вычислили

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Инцидент произошел 23 марта, 15-летний мальчик обратился в больницу.
«На пешеходном переходе автомобилем «Киа Рио» сбит 15-летний подросток. Водитель спросил школьника, целы ли руки-ноги и уехал с места ДТП. Вместе с родителями подросток обратился в больницу, он получил в ДТП ушибы. Сегодня на 67-летнего тюменца составлен административный материал за оставление места ДТП», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.
На суде мужчина сообщил, что подросток при переходе дороги постоянно смотрел в мобильный телефон.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 27 марта возникли крупные пробки из-за грузовика, который перекрыл улицу Дружбы.