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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

В Тюмени 67-летний водитель такси сбил на «зебре» подростка. Его быстро вычислили

27 марта 2023, 14:25
Фото: ГИБДД

В Тюмени водитель такси получил три дня ареста за то, что сбил 15-летнего мальчика

Таксист из областной столицы приговорен судом к трем суткам административного ареста, за то, что покинул место дорожного происшествия. По данным ГИБДД, он сбил подростка на «зебре».

Инцидент произошел 23 марта, 15-летний мальчик обратился в больницу.

«На пешеходном переходе автомобилем «Киа Рио» сбит 15-летний подросток. Водитель спросил школьника, целы ли руки-ноги и уехал с места ДТП. Вместе с родителями подросток обратился в больницу, он получил в ДТП ушибы. Сегодня на 67-летнего тюменца составлен административный материал за оставление места ДТП», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

На суде мужчина сообщил, что подросток при переходе дороги постоянно смотрел в мобильный телефон.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 27 марта возникли крупные пробки из-за грузовика, который перекрыл улицу Дружбы.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Водители#Происшествия
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