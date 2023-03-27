В Тюмени 67-летний водитель такси сбил на «зебре» подростка. Его быстро вычислили

В Тюмени водитель такси получил три дня ареста за то, что сбил 15-летнего мальчика

Таксист из областной столицы приговорен судом к трем суткам административного ареста, за то, что покинул место дорожного происшествия. По данным ГИБДД, он сбил подростка на «зебре».