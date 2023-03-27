В региональном этапе движения «Профессионалы» участвуют 495 студентов и школьников

«В этом сезоне перечень компетенций ориентирован на перспективные и востребованные на рынке труда профессии. Особенностью этого движения стало наличие индустриальных партнеров, которые гарантируют предоставление рабочих мест для стажировки или трудоустройства победителей и призеров чемпионата. Кроме того, представители индустриальных партнеров согласовывают конкурсные задания, адаптируя их под потребности реального сектора экономики, работают на площадках, а также участвуют в оценке конкурсантов», — пояснил директор дептруда Тюменской области Александр Сидоров.