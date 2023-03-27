В региональном этапе движения «Профессионалы» участвуют 495 студентов и школьников

Posted 27 марта 12:27
Published 27 марта 12:27
Modified Сегодня, 02:18
Updated Сегодня, 02:18
Соревнования в 86 компетенциях пройдут с 27 марта по 3 апреля в четырех городах: Тюмень, Тобольск, Ишим, Ялуторовск.
«В этом сезоне перечень компетенций ориентирован на перспективные и востребованные на рынке труда профессии. Особенностью этого движения стало наличие индустриальных партнеров, которые гарантируют предоставление рабочих мест для стажировки или трудоустройства победителей и призеров чемпионата. Кроме того, представители индустриальных партнеров согласовывают конкурсные задания, адаптируя их под потребности реального сектора экономики, работают на площадках, а также участвуют в оценке конкурсантов», — пояснил директор дептруда Тюменской области Александр Сидоров.
В этом году на площадках поддержку участникам будут оказывать символы регионального этапа — бобр Тимофей и соболь Василиса. Имена для символов чемпионата выбрали жители Тюменской области открытым голосованием. Они олицетворяют и рабочие профессии, и нашу сферу услуг, сервиса, туризма, и гостеприимство.
Региональные чемпионаты в субъектах Российской Федерации завершатся 30 апреля. Их победители в июне и июле этого года примут участие в отборочном этапе, где будут определены финалисты.
В преддверие чемпионата тюменские студенты проявили свои творческие и профессиональные навыки в создании будок для собак, проживающих в приюте.
Отметим, выявление, развитие и реализация потенциала талантливых детей и молодежи в Тюменской области осуществляется в соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. Основными ее задачами является: ранее вовлечения в научную, исследовательскую и предметно-прикладную деятельность.