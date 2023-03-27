Тюменца отправили в колонию за двойное убийство приятелей

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Исходя из материалов дела, 23 августа 2022 года обвиняемый в одном из домов по улице Речной деревни Иземеть распивал с друзьями алкогольные напитки. Между ними завязался конфликт, в результате которого Нагипов выстрелил из ружья в своих знакомых.
Двое мужчин после выстрела скончались на месте, третий получил огнестрельное ранение и был госпитализирован в тобольскую больницу, четвёртый сбежал.
Тимур Нагипов приговорён к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.
Ранее «Наш город» сообщал, что Евгений Нигматуллин, которого, по его словам, пытали сотрудники полиции, задержан в СИЗО на неопределённый срок.