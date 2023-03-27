Тюменца отправили в колонию за двойное убийство приятелей

Исходя из материалов дела, 23 августа 2022 года обвиняемый в одном из домов по улице Речной деревни Иземеть распивал с друзьями алкогольные напитки. Между ними завязался конфликт, в результате которого Нагипов выстрелил из ружья в своих знакомых.