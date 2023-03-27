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Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Тюменца отправили в колонию за двойное убийство приятелей

27 марта 2023, 07:43
Фото: Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области

Жителя Тюменской области приговорили к 17 годам лишения свободы за выстрел в друзей

Тюменский областной суд приговорил к заключению 42-летнего Тимура Нагипова, расстрелявшего троих человек: он признан виновным по трем статьям, сообщили в областном СУ СК РФ.
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Суд

Исходя из материалов дела, 23 августа 2022 года обвиняемый в одном из домов по улице Речной  деревни Иземеть распивал с друзьями алкогольные напитки. Между ними завязался конфликт, в результате которого Нагипов выстрелил из ружья в своих знакомых.

Двое мужчин после выстрела скончались на месте, третий получил огнестрельное ранение и был госпитализирован в тобольскую больницу, четвёртый сбежал.

Тимур Нагипов приговорён к 17 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

Ранее «Наш город» сообщал, что Евгений Нигматуллин, которого, по его словам, пытали сотрудники полиции, задержан в СИЗО на неопределённый срок.

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#Елена Чебоксарова#Суд#Убийство#Приговор#Прокуратура#Прокуратура г.Тюмени#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Тобольск
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