Тюменскому пограничнику отказали в звании «Ветеран труда» из-за ошибки

Из-за ошибки в паспорте тюменскому пограничнику отказали в звании «Ветеран труда»

Описка в паспорте стала причиной для отказа тюменцу Петру Колбасову в присвоении звания «Ветеран труда». Тюменец был вынужден обратиться в суд для защиты своих прав.