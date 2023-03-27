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Тюменскому пограничнику отказали в звании «Ветеран труда» из-за ошибки

27 марта 2023, 11:27
Фото: 1MI

Из-за ошибки в паспорте тюменскому пограничнику отказали в звании «Ветеран труда»

Описка в паспорте стала причиной для отказа тюменцу Петру Колбасову в присвоении звания «Ветеран труда». Тюменец был вынужден обратиться в суд для защиты своих прав.

По данным пресс-службы тюменских судов, в 70-е годы Колбасов служил в погранвойсках.

«С выходом на пенсию он решил получить удостоверение «Ветеран труда». Однако его обескуражили в межрайонном управлении социальной защиты. Как оказалось, в паспорте гражданина России он значился как «Калбасов», а в удостоверении к ведомственной награде погранвойск — «Колбасов», — отметили в пресс-службе тюменских судов.

В марте тюменский суд встал на сторону ветерана. Выяснилось, что при оформлении паспорта в фамилии была допущена опечатка.

Ранее «Наш город» сообщал, что большинство россиян (67%) планируют выйти на пенсию до 60 лет.

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#Работа#Жалобы#Общество#Тюменцы#Деньги#Экономика#Дела судебные#Административные дела#Александр Мязин
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