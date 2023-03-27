Тюменскому пограничнику отказали в звании «Ветеран труда» из-за ошибки

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
По данным пресс-службы тюменских судов, в 70-е годы Колбасов служил в погранвойсках.
«С выходом на пенсию он решил получить удостоверение «Ветеран труда». Однако его обескуражили в межрайонном управлении социальной защиты. Как оказалось, в паспорте гражданина России он значился как «Калбасов», а в удостоверении к ведомственной награде погранвойск — «Колбасов», — отметили в пресс-службе тюменских судов.
В марте тюменский суд встал на сторону ветерана. Выяснилось, что при оформлении паспорта в фамилии была допущена опечатка.
Ранее «Наш город» сообщал, что большинство россиян (67%) планируют выйти на пенсию до 60 лет.